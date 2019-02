Pořadatelem je spolek Pomoc psům Novojičínsko a celý výtěžek poputuje na pomoc potřebným zvířatům, například na veterinární zákroky, krmivo a podobě.

„Pomoc psům Novojičínsko z.s. působí na území nového Jičína a okolí již šest let a za tu dobu spolek zachránil a našel domov přes 250 psům a také desítkám koček. Péče o zvířata je nákladná a benefiční koncert má pomoci získat finance,“ sdělila za organizátory Soňa Kučerová. V pátek 1. března v kavárně Bloom vystoupí hudební skupina Cheap disco lights, která hraje známé české i zahraniční hity a také má svou vlastní tvorbu.

Jako host vystoupí houslistka Christie Košárková a svou práci ukáže také spolek canisterapeutů SmilingDog. Vstup bude 100 korun a do koruny poputuje právě na pomoc zvířatům. „Vstupenky zároveň slouží jako lístek do tomboly, kde budou zajímavé předměty. Můžete si zakoupit také charitativní tričko anebo přispět do kasičky pro zvířata. Pro děti je zajištěn dětský koutek,“ doplňují informace pořadatelé.