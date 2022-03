Souhlasíte s Člověkem v tísni a jeho odmítnutím peněz

„Myslíme si totiž, že je těžko morálně obhajitelné, aby písničkáři zároveň přijímali medaile od autoritářských politiků, kteří nechávají zavírat a zabíjet své oponenty a rozpoutávají války, aby pak hráli jejich obětem a posílali jim peníze na pomoc,“ stojí ve vyjádření v narážce na fakt, že si Nohavica nechal Puškinovu medaili, tedy ruské ocenění za přínos hudbě, kterou obdržel přímo od ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ostravský bard už předem hlásal, že s válkou na Ukrajině jednoznačně nesouhlasí, poslal sám peníze charitě. „Na mých stránkách se teď objevuje číslo účtu SOS Člověk v tísni Pomoc Ukrajině, na který můžete nějaký příspěvek poslat. Já už tak udělal,“ prohlásil písničkář již dříve a k podobnému kroku vyzval i své posluchače - VÍCE ZDE

Odmítnutí

„Z médií jsme se dozvěděli, že písničkář Jarek Nohavica bude pořádat v Ostravě-Porubě koncert, jehož výtěžek poputuje na naši sbírku SOS Ukrajina. O této iniciativě jsme předem nevěděli, ale i kdyby nám pořadatelé dali vědět dříve, odmítli bychom ji. Před chvílí jsme tak po dohodě s nimi učinili,“ oznámil následně Člověk v tísni ve středu odpoledne.

Právě v Kulturním domě Poklad v Ostravě měl Jaromír Nohavica před čtyřiceti lety své první veřejné vystoupení. I proto nese akce symbolický název: Tady to před 40 lety začalo. Předprodej vstupenek bude zahájen už zítra - 10. března - od 15 hod. na pokladně Pokladu nebo Akordu a online - VÍCE ZDE.

Návrat legend

Po dlouhých osmatřiceti letech se měl Nohavica vrátit na své místo do Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě Folkový kolotoč. Desátý ročník proběhne od 3. do 5. června - VÍCE ZDE

FOTO: Ostrava se dočkala, Poklad v Porubě se otevírá a takto vypadá uvnitř

Nohavica několikrát zdůraznil, že má přátele mezi Rusy i Ukrajinci. „Mám přátele na Ukrajině. Mám přátele v Rusku. Je mi zatěžko se od svých přátel odstřihnout. Snad se ti politici domluví,“ uvedl nedávno písničkář.

Přehled termínů jednotlivých akcí, a to až do konce srpna, najdete na jeho webu v sekci Koncerty zde.

Koncert z podkroví

Před několika dny písničkář zazpíval živě osm písní pro posluchače na internetu ze svého podkroví. Tou první byla Pánové nahoře, jež poprvé zazněla před čtyřiceti roky v Plzni na Portě.

„Platila tehdy stejně, jako platí i dnes. Mezi ty Pány nahoře, ke kterým se obracím, patří i prezident Putin, se kterým opravdu nesouhlasím. Ta válka je mi proti srsti,“ řekl Nohavica.

Zazněl také legendární song Rakety. „Píseň jsem napsal v listopadu 1983. Sovětský svaz tehdy u nás instaloval své rakety. Bál jsem se tehdy. Jako se bojím i dnes,“ řekl Nohavica.

Zhruba půlhodinové vystoupení zakončila píseň Minulost, kterou zazpíval česky, ukrajinsky a rusky.

Zpěvák Jaromír Nohavica v současné době čelí kritice, že se po zahájení ruské invaze na Ukrajině rozhodl ponechat si Puškinovu medaili, kterou obdržel v listopadu 2018 v Moskvě z rukou tehdejšího prezidenta Vladimíra Putina. On sám to zdůvodnil tím, že ji získal za písně a ne za válčení. Zároveň také uvedl, že s Putinem nesouhlasí a uspořádal online koncert pro Ukrajinu.

Pořadatelé v reakci na jeho postoj zrušili naplánované koncerty v polských městech Krakow, Varšava, Gdaňsk, Katovice a Toruň. Ve čtvrtek 9. března byl zrušen také jeho dva roky odkládaný olomoucký koncert. Vyprodaný koncert byl původně přeložen na 12. května, v tento termín ale ve Sportovní hale Univerzity Palackého neproběhne. Univerzita se rozhodla, že pro tyto účely halu nepronajme a zdůvodnila to právě kontroverzními postoji písničkáře. Pořadatelská agentura o možnosti uspořádání koncertu s vedením univerzity dál jedná.



Puškinova medaile je od roku 1999 udělována ruským občanům Ruské federace i cizincům, kteří se v Rusku výrazně zapsali do povědomí svou tvorbou v kulturní oblasti, literatuře a dalších uměleckých oborech či humanitních vědách. Puškinovu medaili zatím obdržela tisícovka lidí z celého světa, z Čechů bývalý prezident Václav Klaus na Pražském hradě v roce 2007 z rukou ruského velvyslance, v roce 2018 pak ještě předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka.