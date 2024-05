Beskyd Model Kit Show 2024, tak se jmenovala přehlídka, na níž v kopřivnickém kulturním domě i jeho okolí v sobotu 4. května předvedli modeláři výsledky mnohahodinové "piplačky". Většina z nich stvořila objekty svých snů, jen Pavel Urbančík sám sebe za volantem ikonického náklaďáku Praga V3S!

Modeláři v Kopřivnici, 4. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„Se skutečnou jsem jezdíval v letech 1982 až 1984, to bylo na vojně v Písku v Čechách, to byl takový útvar, kde jsem jezdil v rotě týlového zabezpečení,“ komentoval modelář pocházející z Frýdlantu nad Ostravicí. Vojenský třítunový speciál (V3S), jinak též „vétřiesku“ či „vejtřasku“ dělal v měřítku 1:10 podle fotky, co mu zbyla po dvouleté službě v tehdejší Československé lidové armádě.

„Žádná stavebnice!“ tvrdil hrdý tvůrce s dálkovým ovládáním a doprovodu neméně pyšné manželky. Jeho „vétřieska“ vznikla z různých součástí stylem co-dům-dal. A vzbudila na kopřivnické modelářské přehlídce zasloužený obdiv, protože nejen jezdila a otevírala automaticky levé dveře, ale navíc se z nich vykláněl i šofér.

„Jo, jsem to já ve zmenšenině,“ prozradil Urbančík k postavičce ve služebním stejnokroji vzor 63. Na korbě měl i spolubojovníky s puškami vzor 58.

Zdroj: Radek Luksza

Armády a vojenství vůbec inspirovalo i mnohé další účastníky šestadvacátého ročníku Beskyd Model Kit Show. K vidění zde byla přehršel techniky – od sovětského tanku T34 střílejícího z děla na kapsle přes izraelskou Merkavu o velikosti středního psího plemene až po německý Leopard aktuálně vyvedený v barvách Ukrajiny bránící se ruské invazi (ten byl ještě v krabici čekající na zakoupení novým nadšencem). „Pochopitelně, když tu jsou modeláři, tak jsou tu i obchodníci s modely a materiálem pro modeláře,“ sdělil Roman Kresta za organizátory

Smyslem nebylo jen setkání modelářů, ale také oslovení mladé generace. „Chceme dostat omladinu z ulice do dílny, sice bude taky u nějakých ředitel, ale nebude je cpát do sebe,“ podotýkal Kresta. Právě díky Beskyd Kit Model Show je kroužek mladých modelářů z Kopřivnice co se členské základny týče asi největší v Moravskoslezském kraji.