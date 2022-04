Ukrajinská státní vlajka na domě, ukrajinské speciality (boršč, soljanka, vareniki, šašlik, nalysnyky) ve víkendovém menu. Tak to vypadá v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde sídlí Ogar, jeden z pivovarů zapojených do Beskydské pivní stezky. „Tento týden na čepu máme i speciál Mosaic Apa s americkým chmelem a příští to bude pšeničný Hopfen Weizen bavorského typu,“ popsal majitel Martin Chalupa.