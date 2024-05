Beznadějně vyprodáno a také zásadní změny hlásí pořadatelé letošního ročníku Beskydské 7 (B7). Oblíbený, ba kultovní horský ultra závod je naplánován na poslední prázdninový víkend. Ve Frenštátě pod Radhoštěm bylo podepsáno memorandum o spolupráci města a organizátorů akce.

Beskydská sedmička, 14. ročník Mistrovství ČR v horském maratonu jednotlivců a dvojic, 1. září 2023, Třinec. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Sedmička tím, jak narostla do stavu před aktuálním patnáctým ročníkem, vyžaduje změnu v tom, jak se budou registrovat účastníci závodu. Museli jsme přejít na jiný systém, stavíme úplně nový registr, takový, jaký mají podobné akce ve světě. Například ultramaraton okolo Mont Blancu,“ upozornil za pořadatele Libor Uher.

V praxi to bude znamenat, že se nikdo „jen tak“ na B7 nepřihlásí. „První fází bude předregistrace, pak se závodníci rozdělí do různých skupin. Zvýhodněni budou ti, kteří jsou Masters, tedy závodníci, kteří mají sedm a více ročníků B7 za sebou. O zbytku, kdo se postaví start, rozhodne los. Sedmička bude od budoucího ročníku losovaná,“ upozorňuje hlavní organizátor.

Křup, křup! Vyhlášená grilovaná kuřata stáčejí šoférům volant do Mošnova

Když tedy někdo zatouží zúčastnit se více než stokilometrového ultra závodu z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm přes Beskydy, nebude mít zaručeno, že se na něj dostane hned v prvním roce. „Možná si bude muset počkat rok, dva, tři. O startu rozhodne kalkulátor losem,“ doplnil Uher.

Starosta: Jedna z top akcí ve Frenštátě pod Radhoštěm

Letošní B7 sice končí 1. září, ale už měsíc nato se rozběhne přihlašování na ročník 2025. Dohoda podepsaná ve Frenštátě pod Radhoštěm znamená pro organizační tým hlavně následující jistotu: „Že nebudeme muset před závodem prožívat nějaké nenadálé situace, finanční nebo materiální stresy,“ vysvětlil Libor Uher.

Stíny v mlze řeší další ubodání. Vraždil stejný pachatel? Natáčelo se v Čeladné

„Pořadatelé po nás chtějí náměstí, ubytovací kapacity, vodu a elektřinu, městskou policii. To všechno je definováno v tom dokumentu. Zároveň je tam dáno, v jakém rozsahu a velikosti chceme reklamní plochy pro město. To je základem celého memoranda o vzájemné spolupráci,“ popsal starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman. S tím, že na každý ročník B7 bude připravena dílčí smlouva, ve které se mohou podmínky upravovat.

Beskydskou 7 označil starosta za jednu z „top“ akcí roku ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Měl jsem tu čest startovat loňský ročník přímo v Třinci a byl to velmi silný zážitek. Protože mohutný start pěti tisíc závodníků bylo to největší, co jsem kdy viděl,“ líčil Rejman, který by si účast na startu rád zopakoval. Ovšem jen jako divák, na překonání Beskyd se zdravotně necítí. Frenštát podle starosty vyjádřil memorandem dlouhodobý záměr a závazek, podílet se do budoucna na tomto významném projektu a podporovat ho.