Ultramaratonskou trasu přes 100 kilometrů vedenou beskydskými vrcholy, zvládl vítěz Marek Causidis za 10 hodin a 37 minut, čímž vytvořil nový rekord závodu. V Beskydech vyhrál celkově už počtvrté.

„Byl to můj cíl, překonat rekord, minimálně se tedy o to pokusit. Možná, kdyby mi to nešlo po startu, tak bych skončil dřív, ale pořád byl rekord ve hře,“ přiznal spokojený vítěz v cíli na frenštátském náměstí. „První půlku trati jsem šel více zadrženě, ať pošetřím nějaké síly, což se mi tedy povedlo. Nějaké zkušenosti za ty roky jsou, tak jsem rád, že to takto dopadlo a strašně si toho vážím,“ doplnil.

Úžasným časem se ale prezentovala i vítězka mezi ženami. Pražská běžkyně Barbora Jíšová zvládla B7 za 13 hodin 14 minut a 15 sekund a obhájila loňský triumf. Překonala i rekord Hany Holoubkové z roku 2021 a v absolutním umístění skončila na fantastickém 5. místě! Jde o nejlepší ženské (dívčí) umístění vůbec v celé historii závodu B7.

close info Zdroj: Beskydská sedmička zoom_in Barbora Jíšová - vítězka B7 2024.

„Je to jeden ze splněných snů a cílů. Prostě nádhera,“ neskrývala Bára spokojenost po doběhu na červeném finišérském koberci. Nejen do závodu, ale i do jeho přípravy dala vše. „Byla jsem na soustředění v severní Itálii, v Livignu, kde je hodně kopců. Trénovala jsem tam na dnešní rekord a povedlo se,“ usmívala se v cíli.

Respekt zaslouží všichni, kdo se odhodlali postavit na start tohoto náročného závodu a ještě větší uznání všichni, kteří jej dokončili.