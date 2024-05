Okolí Vlčiny, hotelového komplexu západně nad Frenštátem, který je léta zavřený, znatelně prokouklo. Začali se tady činit muži s pilami. Je to podle všeho předehra k celkové obnově staré i nové Vlčiny, ze kterých se staly ostudy celého Novojičínska.

Hotel Vlčina, Frenštát pod Radhoštem, 14. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

Dělníci už zajistili průčelí nejstarší stavby, postavené v duchu místní lidové architektury, a pustili se do mýcení náletových dřevin. „Všechno bylo v zanedbaném stavu, teď se to čistí. Chceme, aby to prokouklo, aby se to provzdušnilo a bylo tady hezky. Hotel velmi dlouho chátral,“ popsali pracovníci v terénu.

Úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm vzkázal, že s Vlčinou nemá město co do činění už od roku 2020. „Máme však informaci, že došlo ke změně majitele objektu. Vedení města proto plánuje, že se s novým vlastníkem spojí, aby s ním jednalo ohledně budoucnosti a stavu objektu,“ konstatovala mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová.

Jistebnický půlmaraton láká rodiny a myslí na dobročinnost

Stará část horského hotelu Vlčiny vznikla v roce 1905, modernější v roce 1946 – postavena byla podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse. Za komunistů patřil komplex státní cestovní kanceláři Čedok, respektive jejímu dceřinému národnímu podniku Interhotel. Tehdy se hotel těšil skutečnému věhlasu. Ten začal upadat po roce 1990, kdy hotel získalo do majetku město a pod jeho správnou přežíval do roku 2003. Od té doby je mimo provoz. Vlastníci se v průběhu času měnili. Ten současný hodlá Vlčinu zrekonstruovat, své plány však zatím nekomentoval.

„Jsem tady cíleně. Bylo mi letos sedmdesát a chtěla jsem ten hotel vidět, protože jsem ve zdejším baru slavila dvacáté narozeniny,“ prozradila jedna z dam, které ve skupince vyrazily na výlet. K hotelu Vlčina si uchovala citový vztah. Vyslovila dokonce přání, aby zažila alespoň částečný návrat jeho slávy: „A vidím to nadějně, něco se tady už vyrubalo.“

Její kamarádka přidala vzpomínku na akce, kterým se říkalo Plesy vousatých. Ty se v hotelovém areálu v Beskydech konaly pod taktovkou České televize Ostrava. „Vždycky přijely maskérky a chlapům, kteří neměli svůj knírek, ho nalepily. Dostali jsme welcome drink a bezvadně se tady do rána tancovalo.“