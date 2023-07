Každý měsíc organizuje farnost v Ostravě – Staré Bělé pravidelná setkávání ukrajinských rodin, které k nám utekly před válkou. Poslední shledání bylo v neděli 16. července spojeno i s výletem do Beskyd.

Venkovní mše na Pustevnách, Beskydy, 16. července 2023. | Video: Pryček Vladimír

Na Pustevny přijelo před polednem několik desítek ukrajinských uprchlíků z celé severní Moravy, poté se společně vypravili pěšky na Radhošť, kde se odehrála venkovní mše. Jak již Deník psal v minulosti, starobělská farnost pomáhá už rok a půl více než šesti stovkám Ukrajinců, shání jim potraviny, pomáhá s bydlením nebo prací.

A vždy jednou měsíčně zamíří rodiny na faru ve Staré Bělé. Nedělní výlet na mši a pouť na Radhošť se neuskutečnil poprvé.

Skalíkova louka pod Pustevnami. Rekreační chatu stihl smutný osud

„Totéž proběhlo už loni, také v červenci a také na Pustevnách. Ale to bylo v trochu menší míře, měli jsme dva autobusy a asi stovku Ukrajinců. Toto je tedy taková výroční akce,“ řekl Deníku koordinátor pomoci ze starobělské farnosti Vojtěch Vlček. On sám dále organizuje další praktické věci, shání potraviny, dobrovolníky, autobusy nebo oslovuje dárce. „Děláme to pořád stejně, od března 2022 dáváme pomoc dohromady. Hlavně ve formě výdeje potravin, drogerie,“ pokračuje.

Z Pusteven se ukrajinské rodiny vydaly pěšky směrem na Radhošť k místní kapli svatého Cyrila a Metoděje. Před ní se od třinácti hodin konala v režii Otce Bohuslava Nováka mše pro Ukrajince i Čechy.

Vstup jen na vlastní nebezpečí. Toto je 5 míst v Ostravě, kam ani místní nechodí

„Byla sloužena za všechny padlé, trpící i ty, kteří jim v České republice pomáhají,“ upřesňuje Vojtěch Vlček. Na Radhošť dorazili kromě uprchlíků také někteří dárci a podporovatelé z Čech. Po mši se průvod vydal zpátky na Pustevny a odtud „domů“ do Staré Bělé, kde v podvečer opět probíhal tradiční výdej potravinové pomoci. Například v červnu poskytly Staré Bělé veškeré potraviny farnosti z Opavska a Hlučínska, bylo jich asi patnáct. „Opavsko a Hlučínsko nám v posledních měsících pomáhalo velmi intenzivně. Další výdej potravin proběhne 13. srpna. Pokud by zájemci chtěli přispět, mohou k nám ideálně do 12. srpna vozit trvanlivé potraviny,“ dodává Vojtěch Vlček.