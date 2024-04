Celkem dvaadvacetkrát za sebou chtějí zdolat vrchol Velkého Javorníku. Lukáš Bukovjan a jeho táta Robert při tom vystoupají tak vysoko, jako by vyšli nejvyšší horu planety. Everesting, jak se podobným aktivitám říká, pojali charitativně. Akce pomůže nemocné holčičce. Kdokoli se může v sobotu 27. dubna přidat.

„Celkem nás čeká 108 kilometrů, při nichž nastoupáme 8849 metrů. Právě tolik je nadmořská výška Mount Everestu,“ potvrdil Lukáš Bukovjan, který působí jako učitel na základní škole v Příboře. Everesting ho zaujal, protože on i jeho táta patří k nadšencům do sportu - mají za sebou například závody B7 přes Beskydy z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm - a oba mají rádi nové výzvy.

Velký Javorník budou mnohonásobně zdolávat z Veřovic, z místa, odkud je to nahoru asi dva a půl kilometru. A pak totéž dolů. „Na tom kopci vždy nastoupáme čtyři sta výškových metrů,“ doplnil Lukáš Bukovjan s tím, že trénink už probíhá. Když jim vyjdou plány, vyšlapou nejvyšší bod Veřovické vrchoviny s 918 metry nad mořem třikrát čtyřikrát za den. Tedy prozatím, jak upozorňují.

Start je v devět ráno, přidat se může každý

„A ať nechodíme zbůhdarma jen tam a zpátky, tak jsme se domluvili, že naše akce a osobní výzva bude mít charitativní přesah. Vybrali jsme si rodinu z Kopřivnice, která má čtyřletou dcerku trpící mozkovou obrnou, a chceme na Velký Javorník přitáhnout co nejvíce lidí jako možných přispívatelů,“ vysvětlil Lukáš, který společně s tátou Robertem vytvoří „everesťácký“ tým Buky + Buky.

Gabriela Porubová, maminka malé Gretky, je iniciativou v podobě speciální sbírky zaskočená i dojatá. „Já je vlastně neznala. Všecko to upekla společná kamarádka Lenka. Každopádně jsem hrozně potěšená, že někdo, kdo vás nezná, chce pomoci, že se v dnešní době vůbec takoví lidé najdou,“ nechala se slyšet

V sobotu 27. dubna, jak vzkázala, bude i Gretkou ve Veřovicích taky, aby Lukáše s Robertem podpořila: „Už při prvním setkání jsem pochopila, že to jsou obrovští srdcaři!“

Everesting začne na Velkém Javorníku úderem deváté hodiny ranní. Kdy skončí a kdo se k týmu Buky + Buky přidá, se uvidí.

