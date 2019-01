Ostrava - Už od minulého víkendu opatrují čeští skauti Betlémské světlo, které přivezli zVídně do Brna. Vpátek 19.prosince 2008převezme od skautů tento symbol Vánoc vpražské Svatovítské katedrále kardinál Miloslav Vlk, manželka prezidenta Livia Klausová a starosta skautů Josef Výprachtický.

Betlémské světlo - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Zítra pak budou Betlémské světlo čeští skauti rozvážet vlaky do všech koutů republiky. Zavítat by mělo také do Ostravy. Záštitu nad touto akcí převzala již tradičně okresní rada Junáka Ostrava. Betlémské světlo přijede do Ostravy v sobotu 20. prosince 2008 rychlíkem z Brna. Na nádraží ve Svinově bude v 9.17 hodin, na ostravském hlavním nádraží asi o deset minut později.

„Zájemci z řad veřejnosti si budou moci betlémské světlo připálit na těchto dvou ostravských nádražích přímo od skautů, nebo v dalších dnech na jiných místech ve městě. například na Štědrý den při školních mších od 15 hodin v katedrále Božského Spasitele v centru města, nebo v kostele ve Staré Bělé,“ sdělil Hubert Janovský z Junáka Ostrava. Podle jeho slov budou stánky s betlémským světlem také v Ostravě-Porubě na Alšově náměstí a u prodejny Duha – a to v úterý 23. prosince 2008 v době od 9 do 14 hodin.

Betlémské světlo bude občanům k dispozici také u vrátnice pravého vchodu na ostravský magistrát. A to v pondělí a úterý 22. a 23. prosince 2008 od 7 do 17 hodin.

Pro skauty je Betlémské světlo symbolem míru a přátelství. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do celého světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval z Betléma do Lince v roce 1986 letadlem, a stal se součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů putuje v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Informace o této novodobé tradici najdou zájemci na www.betlemske-svetlo.cz. .