Jana Prášková, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, uvedla, že plán obsahuje jednotlivé situace, které mohou v uvedených případech nastat.

„Jsou zde specifikovány potřebné zdroje, jak materiální, tak personální, stanoveny postupy, kompetence a odpovědnosti všech zainteresovaných od pracovníků odboru sociálních věcí, přes pracovníky sociálních služeb, městské policie až po hasiče či pracovníky technických služeb a dalších organizačních složek města. Ve městě máme k dispozici dva objekty, kde by případně byly tyto osoby umístěny. Jedná se o Městskou sportovní halu v Martinské čtvrti a šatny v provozní budově městského kluziště,“ vypočetla Jana Prášková.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin připomněl, že krizový plán má město již od letošního jara. Upřesnil, že v současné době žije ve Frenštátě pod Radhoštěm asi sedm lidí bez domova.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

„Sportovní hala bude pro ty, kteří nebudou nakažení, ale byli s nakaženými v kontaktu. Nemocní budou umístění v místnostech v zázemí městského kluziště. Jsou tam oddělené sociálky, venku je pokladna, takže dozor může být rovněž hygienicky oddělený. Pokud budeme chtít u haly dozor městské policie, koupili jsme pro tyto potřeby slušný karavan. Podařilo se ho koupit za solidní cenu a až nebude pro městskou polici zapotřebí, dáme ho do autokempu, kde ještě poslouží,“ sdělil pro Novojičínský deník Miroslav Halatin.

Frenštátský starosta doplnil, že uzavřené bude nízkoprahové zařízení Klub Kryt, které je v podzemí pod přístavbou radnice. „Po dobu nouzového stavu bude nízkoprahové zařízení fungovat za splnění všech přísných hygienických podmínek a opatření v prostorách Klubu důchodců a také distanční formou prostřednictvím telefonů, e-mailů, sociálních sítí a podobně. K tomuto kroku jsme se rozhodli s ohledem na vývoj situace a šíření nemoci Covid-19. Jedná se o preventivní opatření k ochraně zdraví klientů i pracovníků klubu,“ vysvětlil frenštátský starosta.

K dalším opatřením patří možnost pomoci osamělým seniorům při nákupu potravin. Roznášku potravin začaly pro osamělé frenštátské seniory nabízet Potraviny Zrubek & Mrkvanová. „Situaci stále sledujeme, průběžně vyhodnocujeme a jsme připraveni okamžitě reagovat a nabídnout seniorům pomoc jak ve spolupráci s Charitou Frenštát pod Radhoštěm, tak prostřednictvím dobrovolníků,“ doplnila Jana Prášková.

Od pondělí 19. 10. 2020 do pondělí 2. 11. 2020 bude také změněna provozní doba Sběrného dvora. Otevřeno bude pouze od pondělí do pátku od 6 do 14 hodin. V sobotu bude Sběrný dvůr uzavřen.