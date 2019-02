Zážitek, na jaký se jen tak nezapomíná, má za sebou sportovkyně, která si ve středu 28. listopadu odpoledne šla zaběhat v Trojanovicích. Na cestě se setkala s medvědem.

Sportovkyně, jejíž jméno redakce úmyslně nezveřejňuje, si šla po práci zatrénovat. Byla už tma, když běžela poblíž lanové dráhy z Trojanovic na Pustevny.

„Něco rachotilo a skočilo ze svahu na cestu nad spodní stanicí lanovky. Tak jsem rozsvítila čelovku a on na mě koukal medvěd,“ uvádí žena na svém facebookovém profilu. V tu chvíli by prý kilometr zvládla za 3:30.

Informaci o tom, že se medvěd objevil na Pustevnách a posléze v Trojanovicích potvrdil Novojičínskému deníku František Šulgan, pracovník Správy CHKO Beskydy. Hned ale upozornil, že není třeba dělat z výskytu medvěda senzaci. „Tady jsou dva nebo tři a na Slovensku je jich okolo dvanácti set. Už si z nás i dělají legraci,“ řekl František Šulgan.

Podle něj medvěd jedná naprosto přirozeně, když se ve středu přesunul z Prostřední Bečvy přes Pustevny na trojanovickou stranu, kde byl spatřen.

„Vypadá to, že to je mladý samec, který si hledá své místo a toulá se všemi směry. Může se vydat na Smrk, na Javorník, to nelze odhadnout. Je to ale normální stav přetrvávající už pětačtyřicet let. Akorát se o tom letos více píše. Protože občas se vyskytne výjimka, jako byla letos,“ pokračoval František Šulgan a připomněl, že medvěd, který škodil na Valašsku se zřejmě vytratil na Slovensko.

Na Smrku se pak objevil mladý medvěd, který tam mohl doputovat ze Slovenska, kde je medvědů mnohem více a mladí jsou vytlačováni a hledají si proto svá teritoria. Jen na Malé Fatře je okolo osmdesáti až stovky medvědů.

František Šulgan zdůraznil, že medvěd, který byl spatřen v Ráztoce, občas rozhodí nějaký nachystaný úl, ale žádné větší škody nedělá, proto prý není třeba dělat z toho nějakou senzaci. „Medvědi, kteří tady jsou, před člověkem prchají. Například ředitel Národního parku Malá Fatra, kde jich je zhruba do stovky, nám říkal, že za sedmnáct let, došlo pouze k osmi setkáním člověka s medvědem. Z toho pětkrát to byli myslivci, dva byli houbaři, kteří chodí do odlehlejších částí lesa a jednou přivedl medvěda pes, kterého měl pán na volno. Tak toho pána medvěd napadl,“ vypočetl František Šulgan a s úsměvem poznamenal, že v lesích, kde žijí medvědi je určitě bezpečněji než na silnicích mezi automobily.