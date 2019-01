Službu bezplatného advokáta zavedla už loni například novojičínská radnice, v Hlučíně na Opavsku si ji pod patronát vzala tamní charita.

Lidé, kteří se ať už vlastním nebo cizím přičiněním dostanou například do dluhové pasti nebo musejí akutně řešit nějakou právnickou záležitost, se mohou obracet také na bezplatné advokátní poradny. Jedna taková začala loni fungovat třeba v Novém Jičíně. Letos v této iniciativě město pokračuje, kvůli velkému zájmu bude právník k dispozici dokonce o hodinu déle, a to každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin.

Na poradnu se mohou obrátit i zájemci v Hlučíně, kde ji s finanční podporou města provozuje už řadu let Charita Hlučín. Nově se poradna koná vždy první středu v měsíci.

„V rámci dobrovolnických aktivit ji od září loňského roku zajišťují advokáti kanceláře Křížák&Partneři. Protože se klienti hlásí předem a někdy nelze řešit jejich akutní problémy, uvítalo by město rozšíření poradny a Charitu v tom podpoří. Aktuálně se plánuje rekonstrukce prostor Charity,“ říká mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Petr Křížák, řídící partner advokátní kanceláře, pochází z Hlučínska, kde i žije. „Je pro nás ctí alespoň touto formou Charitě Hlučín pomoci. Věříme, že sociální funkce právnické profese vyžaduje poskytovat odborné znalosti i těm, kteří nemají možnost jejího zaplacení,“ míní Petr Křížák.

Ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol si spolupráci pochvaluje. „Ušetříme díky ní desítky tisíc korun ročně, které použijeme na jiné projekty a služby. Mám radost, že si renomovaná společnost najde čas na pomoc potřebným,“ konstatuje. Do hlučínské poradny je potřeba se dopředu objednat, a to skrze kontakty uvedené na www.charitahlucin.cz.

Zdarma byla připravena nabízet své právnické služby potřebným také advokátka v Bolaticích na Opavsku. Tamní obecní úřad ji oslovil mimo jiné i kvůli údajnému velmi vysokému počtu obyvatel v exekuci. Čísla zveřejnila internetová aplikace Mapa exekucí. Například za rok 2017 bylo podle jejich údajů v Bolaticích zatíženo exekucí 23,35 procent občanů.

„Bohužel službu bezplatné advokátky jsme zrušili, protože nebyl zájem. Lidé, kteří mají problémy, to nechtějí přiznat, bojí se přijít. Měli jsme i seriál přednášek z právnického prostředí, které ale také byly navštěvovány velmi málo. Co se dat v Mapě exekucí týká, podle směrovacího čísla jsou tam zahrnuti i občané Bělé, může jít o lidi, kteří mají v Bolaticích trvalé bydliště, ale už tu nepobývají. Nechce se mi věřit, že by u nás bylo v exekuci až tolik lidí,“ řekl bolatický starosta Herbert Pavera. Na závěr ještě dodává, že bude-li ze strany občanů zájem, služby právníka obec opět obnoví.