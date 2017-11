Bezruč vydal metráky ryb, rybáři ale spokojeni nejsou

/FOTOGALERIE/ Stovky, možná i tisíce lidí se o víkendu přišly podívat na tradiční výlov rybníka Bezruč v Jistebníku.

Je krátce před půl desátou dopoledne, když v sobotu 11. listopadu přijíždím do Jistebníku na výlov Bezruče, největšího rybníka v kraji. Už z dálky vidím, že o tuto každoročně vyhledávanou akci je velký zájem i letos. Svědčí o tom dlouhá kolona zaparkovaných aut podél silnice a v přilehlých uličkách ještě daleko od rozlehlé rybniční soustavy.

Cesta na hráz mi zabere dobrou čtvrthodinu. V některých místech se musím doslova prodírat davem lidí, kteří postávají u stánků nabízejících nejrůznější pochutiny, ale třeba i hračky, balónky, proutěné košíky, teplé ponožky nebo čepice. Dlouhé řady se tvoří také u stánků s rybími specialitami.

Kromě tradičního smaženého kapra či grilovaných makrel lákají k ochutnání například i kapří, okouní nebo sumčí hranolky, zatímco od vedle voní kapr na topince nebo candát na bylinkovém másle.

Konečně se dostávám do centra hlavního dění. Rybáři v nepromokavých kabátech, kalhotách a vysokých gumácích na břehu rybníka mají plné ruce práce s vytahováním, vážením a tříděním ryb. Jejich počínání sledují lidé na hrázi i hloučky zvědavců u rybníka.

„Pozor! Nechoď tam nebo tě postříká,“ volá na malého chlapce maminka. Už je ale pozdě, dostává pořádnou spršku.

ČERSTVÉ RYBY NA STÁNCÍCH

U stánků opodál stojí zástupy lidí, aby si také domů zakoupily čerstvé ryby. Kapra, candáta, sumce i tolstolobika. Všechny je tady mají. V igelitových sáčcích si lidé odnášejí ryby živé anebo vykuchané místními rybáři.

Ve frontě stojí také žena, která si do Jistebníku přijela pro rybu na štědrovečerní stůl z nedaleké Ostravy-Poruby. „Nakupujeme kapra už na Vánoce,“ říká návštěvnice a dodává, že na výlovu Bezruče není poprvé. „Jezdíme tady pravidelně. Letos jsme tady i s dětmi a je to paráda,“ pochvaluje si.

ROZPAKY RYBÁŘŮ

Zatímco návštěvníci odcházejí z hráze s nakoupenými úlovky v igelitkách spokojení, méně spokojení jsou už místní rybáři. „Jsme trochu v rozpacích,“ říká mi na břehu rybníka jednatel společnosti Chov ryb Jistebník Antonín Madzia a hned vysvětluje proč.

„Předpokládáme, že letos vylovíme asi šest set padesát metráků všech ryb – přibližně šest set metráků kapra a padesát metráků doplňkových ryb jako je tolstolobik, štika, sumec nebo candát. Je to podprůměrný výlov než jsme zvyklí.“

Podle něj za to může studené jaro a podzim a tedy krátké vegetační období. „Letos, byť byl příznivý rok co se týče vody, tak nebyl tak úplně příznivý co se týče teploty,“ dodává Antonín Madzia.

Podobné ceny jako v jiných letech V tu chvíli mě napadá, že se to zřejmě projeví v ceně ryb a lidé si za pochoutku letos výrazně připlatí. Antonín Madzia mě ale okamžitě vyvádí z omylu. „U kapra jsme jen lehce zvýšili cenu, prodáváme ho za 79 korun za kilo. U ostatních druhů ryb zůstala cena stejná jako v jiných letech,“ uzavírá jednatel jistebnické společnosti s tím, že vylovené ryby jsou určené především pro vánoční prodej.