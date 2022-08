Sabina Košárková pochází ze Studénky, kde začínala v místním bikrosovém klubu. Před dvěma roky získala ocenění Sportovec roku Moravskoslezského kraje za rok 2019 v kategorii Objev roku. To už měla na svém kontě bronz z mistrovství světa v Ázerbajdžánu a tři stříbrná umístění z mistrovství Evropy.

Při přebírání krajského ocenění ve Studénce před dvěma roky předvedla několik několik ukázkových jízd a našla si čas také na rozhovor pro Deník - VÍCE ZDE.

Nadějná bikrosařka Sabina poráží kluky i mnohem starší holky

„Od tří let jsem byla skoro pořád na kole, jezdila jsem s taťkou, jezdila jsem na in linech, zkoušela jsem lyže a teď jsem začala zkoušet sjezd… Přednost ale má bikros. Je to olympijský sport a můj sen je dostat se na olympiádu,“ uvedla tenkrát Sabina Košárková.