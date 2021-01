Pozemky určené k individuální rodinné výstavbě leží na okraji obce směrem k Bílovci. Starosta Bílova Zdeněk Fusik pro Deník uvedl, že jsou téměř kompletně zasíťované. „Chybí tam vodovodní přípojky, které by měli začít dělat v březnu, stejně jako asfaltové komunikace,“ poznamenal Zdeněk Fusik.

Výměry pozemků jsou převážně okolo 1000 metrů čtverečních, nejmenší má asi 840 metrů čtverečních. Dva největší mají podle bílovského starosty okolo 1400 a 1600 metrů čtverečních.

Zasíťování hradila obec ze svého rozpočtu. „O tom zasíťování se v Bílově hovořilo téměř dvacet let. Pozemky jsme získali od tehdejšího Pozemkového fondu a byly určené jen pro výstavbu rodinného bydlení. Nemohla tam být nějaká developerská firma. Byla poptávka, tak jsme do toho šli,“ pokračoval starosta s tím, že už v roce 2004 měla obec zastavovací studii. Tu mírně pozměnila, zastupitelé pak schválili verzi, která se jeví nejideálnější.

Na zasíťované ploše je celkem 30 parcel. V I. kole aukce, která se uskutečnila ve dnech 7. až 9. prosince, jich obec nabídla k prodeji 22. Zájemci vydražili 12 pozemků. Minimální stanovená cena za metr čtvereční byla 885 korun, průměrná nabídnutá cena činí 912 korun za metr čtvereční. Obec počítá s dalším kolem aukce zřejmě letos v únoru. Poslední pozemky chce prodávat, až budou zaměřená věcná břemena.

„Udělali jsme první kolo ještě v loňském roce, protože někteří zájemci volali po prodeji, neboť loni byly nějaké daňové bonusy, neplatí se daň z převodu. Tak jsme jim chtěli vyjít vstříc. Teoreticky, když budou mít projekty a vše vyřízené na stavebním úřadu, mohou v létě začít stavět,“ dodal Zdeněk Fusik a doplnil, že pro zájemce o bydlení se jedná o solidní strategické místo. Do Bílovce je to autem pár minut, do centra Ostravy je možno dojet za dvacet minut jen o trochu déle to trvá do Olomouce.