Dvě události najednou si připomínají v těchto dnech v Mateřské škole Bílov – svátek všech maminek a 75. výročí otevření školky.

Do areálu školky vedou dva vchody, u toho od obecního úřadu jsou dvě cedulky vysvětlující, co je to Láskovník. Od něj i od druhého vchodu jsou rozmístěné šipky, které příchozího k Láskovníku navádějí.

Hned za vstupem do zahrady školky od úřadu visí na plotě cedulka číslo 1 s veršovánkou: Světem letí novinky, že svátek mají… a děti vyberou správnou odpověď ze tří obrázků. Kromě veršovánek, kterých je celkem deset, visí na plotě také fotografie z dění ve školce. Další fotografie ze školky jsou rozvěšené na stromku před obecním úřadem a další série fotografií zdobí plot kolem školky z její čelní strany. Tam je také v jednom z oken velké číslo 75.

Ředitelka bílovské školky Věra Heiníková připomíná, že školka byla otevřená 3. května 1946. „Takže jsme tady rozvěsili fotografie z kronik, ta nejstarší je hned jako první, na plotě ve směru od kostela,“ upřesňuje Věra Heiníková.

Procházíme zahradou kolem veršovánek a fotografií, ředitelka školky poznamenává, že malé děti by měly přijít s maminkou, která jim veršovánky přečte. „Tady jsou pokyny,“ ukazuje Věra Heníková na jednu z cedulek na plotě a dodává: „Děti doma můžou vyrobit srdíčko a tady ho pověsí na Láskovník. Na stromě jsou pytlíky s obálkami, ve kterých je připravené přáníčko pro maminky, které děti doma musí dotvořit, a je tam pro ně i odměna v podobě sladkosti. V jednom pytlíku jsou obálky s nadepsanými jmény dětí ze školky, ve druhé jsou obálky nenadepsané – pro děti, které přijdou, ale už do školky nechodí.“

Inspiraci našla Věra Heiníková na webu. „Jsem ve skupině učitelek mateřských škol, učitelky tam dávají různé nápady. A jedna paní učitelka, nevím přesně odkud je, tam dala tento nápad – oni to měli v lesoparku, my jsme si to upravili na zahradu,“ vysvětluje a dodává, že poslední z deseti veršovánek je přímo na Láskovníku.

Na něm už několik srdíček visí. Jedno tam zavěsila Maruška. „Moje je to s motýlkem a s kytkou,“ říká mi dívenka, k níž se přidává zhruba stejně starý Robinek.

Ten ukazuje na obrázek na němž jsou tři spojená srdce. Oba s nadšením dodávají, že maminky měly velkou radost. Ředitelka školky Věra Heiníková podotýká, že uvažovali o výstavce k oslavě výročí školky, kterou by udělali na obecním úřadu. „Jenomže asi by se nedalo uhlídat, aby se dodržela opatření, tak jsme to udělali alespoň takto,“ uzavírá Věra Heiníková.