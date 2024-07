„Projekt startovacího bydlení měl u nás ve městě premiéru v květnu a hned se setkal s velkým zájmem. O tři startovací byty projevilo zájem devět žadatelů,“ konstatuje starosta Bílovce Martin Holub a dodává, že město tehdy přidělilo dva městské byty s výhodným nájemným po dobu čtyř let.

„Chceme tímto způsobem podpořit mladé lidi a mladé rodiny a zároveň je motivovat k bydlení v našem městě,“ doplňuje místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová a upřesňuje, že nakonec šlo o čtyři startovací bytové jednotky s tím, že čtvrtá byla občanům nabídnuta v červenci. „Zároveň modernizujeme nájemní byty a rekonstruujeme městské obytné domy v majetku města,“ dodává místostarostka.

Nové byty nad náměstím

V Bílovci letos odstartoval také velký projekt rekonstrukce střech domů na Slezském náměstí.

„Když jsme v lednu řešili potíže se sněhovými převisy a rampouchy u domu číslo 9 na Slezském náměstí, jehož půdu jsme navštívili jako první, zarazil mě překvapivě špatný stav střechy. Takže jsem se začal zajímat o to, v jakém stavu jsou střechy ostatních objektů. Prošel jsem všechny. A nestačil jsem se divit. Mám za to, že většina střech nebyla rekonstruována od 50. let minulého století,“ líčí starosta.

„Je smutné, kolik finančních prostředků tu bylo během let při dílčích opravách proinvestováno bez většího efektu. Nic z toho přitom nevyřešilo problém, s nímž se obyvatelé horních pater několika objektů potýkají už léta – nad stropy není tepelná izolace, do bytů zatéká, bují tu plíseň. Je to doklad toho, že když něco neděláte poctivě, dožene vás to. Bílovec teď dohnaly střechy na náměstí. Není za pět minut dvanáct, ale čtvrt hodiny po dvanácté,“ konstatuje Martin Holub.

A jako smutnou perličku uvádí fakt, že v domě číslo 8 svědčí kouřem zčernalé zdi v půdních prostorách o tom, že zde hořelo.

„Jenže to bylo zhruba před dvěma desítkami let,“ krčí rameny. „Na první pohled je patrné, že se zde tenkrát počítalo s vytvořením bytů. Po požáru byla udělána nová střecha, provedeno zateplení, byly nachystány rastry na sádrokartonové konstrukce. Jenže nakonec bylo z nejasných důvodů – zřejmě v souvislosti s novým volebním obdobím a s ním spojenými jinými prioritami – vše zastaveno. K projektu se nikdy nikdo ani v následujících letech nevrátil a počáteční investice tak byla zmařena,“ popisuje neveselou skutečnost, jejíž potenciál plochy vhodné k vytvoření bytů ho ale okamžitě oslovil. „Bílovec nové bydlení potřebuje. A tady by navíc šlo o byty v atraktivní lokalitě,“ akcentuje Martin Holub.

A od myšlenky nebylo daleko k činům… V červenci už byl hotov projekt na rekonstrukci první střechy. „Jde o dům číslo 9, kde sídlí místní oblíbená kavárna MonAmi.

Nové byty zde sice vzhledem k dispozici objektu nevzniknou, ale střecha budovy je v tak havarijním stavu, že jsme se rozhodli začít právě tady,“ vysvětluje starosta, jehož překvapilo, že střecha nebyla opravena, přestože fasáda domu byla zrekonstruována.

„Do konce prázdnin by měl být hotov další projekt, který už bude pod střechou skrývat nové bytové jednotky. A do konce roku projektant zpracuje další dva návrhy,“ nastiňuje plány Martin Holub s tím, že na Slezském náměstí zdaleka nejde jen o střechy. „Potěšující nebyla ani kontrola říms domů. Ve velmi špatném stavu, za který zdaleka nemůže jen letošní zima, je má jedenáct objektů. Římsy, které by mohly ohrozit bezpečnost chodců, byly neprodleně odstraněny,“ dodává starosta Bílovce.

