„Už musíme začít. Pořád se o tom jen mluví a nic se neděje. Takže teď se soustředíme na vchod a opravíme schody, které už jsou nevyhovující. Na dnešním zasedání zastupitelstva bychom měli schválit peníze na projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci kulturního domu, abychom byli projektově připraveni a mohli se pokusit čerpat případné dotace,“ uvedla ve středu 21. září Renata Mikolašová a dodala, že město by samozřejmě nemuselo dělat rámcovou opravu a mohlo by počkat na celkový projekt a možnou dotaci, domnívá se ale, že by v takovém případě s rekonstrukcí asi nezačali nikdy.