Je úterý 18. února odpoledne a já přicházím do velkého sálu bíloveckého domu kultury, kde má být generální zkouška muzikálu Eulálie, jenž bude mít premiéru ve čtvrtek 20. února.

Do zahájení zkoušky zbývá ještě nějaký čas, a tak „odchytávám“ Zuzanu Pospíšilovou, která je pod muzikálem uvedena jako autorka textů písní. Tato bílovecká spisovatelka má na svém kontě již okolo 250 knih, z nich většinu pro děti. Dozvídám se, že ji oslovila Alena Kuchařová, ekonomka ze ZUŠ Bílovec, jestli by nenapsala nějaké libreto pro muzikál.

„Před dvěma roky dělali muzikál Sněhurka, se kterým měli velký úspěch, a tak chtěli pokračovat,“ vysvětluje Zuzana Pospíšilová.

Z mnoha svých pohádek nakonec vybrala Čarodějnici Eulálii, na jejím základě napsala 18 písňových textů. „Chtěli, aby tam bylo dost postav, aby se zapojily všechny děti a aby bylo jednotné prostředí kvůli kulisám, tak mě napadla Eulálie, protože se odehrává v lese a je tam hodně postaviček,“ pokračuje Zuzana Pospíšilová a nato mi stručně vypráví děj: „V pohádkovém lese se dějí podivné věci, hejkalovi oteče nos, vodníkovi vyschne tůňka, víla má najednou kratší nohu, čertovi zmizí rohy a vždycky za zvuku zlověstného smíchu, tak je potřeba vypátrat, co za tím vězí. Vyjde najevo, že chytré čarodějnici Zevlíně někdo ukradl Knihu kouzel a dělá ty neplechy. Nakonec vodník a další zjistí, že to je čarodějka Eulálie, která tak tropí hlouposti. Nalákají ji do domečku, kde na ni použijí kouzlo dobroty a lásky, ona se změní a bude dělat samé dobré věci.“

To, jak zhudebněné verše budou znít z jeviště v podání jednotlivých protagonistů, má na starost Lenka Švorcová, učitelka v ZUŠ a ZŠ, která vyučuje zpěv, hudební výchovu a vede herecko-dramatický kroužek. Upřesňuje, že do muzikálu zapojila celé zpěvácké oddělení, a tak se na jevišti objeví asi 35 vystupujících.

„Chtěla jsem dát šanci všem, i těm nejmenším zpěváčkům a každý tam má nějakou roli,“ podotýká Lenka Švorcová a dodává, že celkem je do muzikálu zapojeno asi 70 lidí, z nichž kromě herců je také 22 muzikantů, tvořících orchestr, který diriguje Anežka Gebauerová, talentovaná akordeonistka a studentka hudby v Katovicích. „Odvedla neskutečnou práci,“ vyzdvihuje Lenka Švorcová umění dirigentky.

Autorem hudby, celkem 22 skladeb, a všech aranží je bílovecký hudebník Vladimír Veselý, jenž spolupracoval již na muzikálu Sněhurka. Vladimír Veselý je kontrabasista, hru na tento nástroj vyučuje a učí také hru na kytaru. I proto se hodně soustředil při psaní hudby na basové nástroje, aby zvuk byl hutný.

„Skládal jsem tak, že jsem knížku čítával po večerech své malé dcerce, a vždy, když jsem četl nějakou postavu, představoval jsem si, jak by šla ztvárnit hudebně,“ říká mi Vladimír Veselý s tím, že práce na hudbě mu zabrala asi půl roku. Práce na celém muzikálu trvala asi rok.

Generální zkouška trvá skoro dvě hodiny, orchestr je skvělý, stejně jako hudba. Paní režisérka pro jistotu zkouší i alternace a občas sama vstupuje do děje a ukazuje, jak si ten či onen výstup představuje.

Je po zkoušce. Zdá se, že jsou všichni spokojení a v klidu. To potvrzují například Vanda Čapková a Pavlína Švorcová, dvě vystupující dívky. „Bylo s tím dost práce, hlavně na zkouškách. Nervozní jsme dnes nebyly a asi nebudeme ani ve čtvrtek,“ usmívají Vanda a Pavla, která je režisérčinou dcerou.

Jak vše dopadne, se ukáže na premiéře ve čtvrtek 20. února v 18 hodin v bíloveckém domě kultury. Tam také dojde na křest knihy, v níž jsou textové a notové záznamy tří muzikálů ZUŠ Bílovec i s fotografiemi kostýmů, tak, aby si muzikál mohla nastudovat, kterákoliv ZUŠ. Jedna už prý projevila zájem.

V pátek 21. a ve středu 26. února zahrají děti muzikál pro školy, v úterý 25. února v podvečer je repríza pro veřejnost.