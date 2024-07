„Sem tam se někdo najde, kdo do té vody vleze, zaplave si, nebo tu blbnou na paddleboardu. Ale, že by tu byla tak jako kdysi spousta lidí, to už není,“ popisoval místní pamětník, doprovázející vnuky na krmení kachen.

Nostalgicky zmínil osmdesátá léta minulého století, kdy trávení času u vodní nádrže bylo běžné pro děti i pro dospělé. „V létě to tady bývalo plné dek, koupali se všichni,“ mávl rukou směrem k louce na protějším břehu, kde zůstalo ještě dřevěné molo.

Na svahu nad ním sice přečkala také dřevěná hospůdka s názvem Medvědí bouda, ovšem o občerstvení v horkém dni se tu hovořit nedá. „Paní majitelka otevírá jen na soukromé akce,“ vysvětloval soused, který sem chodil zalévat rostliny. Staré dobré časy připomínají jen nápisy nad výdejními okny Alko – nealko – cigarety či pivo 12°. Realitou dneška jsou cedule Zavřeno, Soukromá akce, Objekt střežen elektronicky.

Plné odpadkové koše se spoustou lahví a plechovek od alkoholu kolem svědčí ale o tom, že koupání v Bílovci do historie ještě nepatří.