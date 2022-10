Obchody s nápojem šamanů na Novojičínsku, manželé jdou na osm let do vězení

Právě jednapadesátiletý Martin Holub byl jediným navrženým na funkci starosty. Martin Holub ke své kandidatuře sdělil, že v Bílovci žije již téměř dvacet let a že mu po celou dobu situace není lhostejná.

„Proto jsem se rozhodl do dění aktivně zapojit, i když jsem si vědom, že se ocitáme v nelehké době. V tom, abychom vedli město dobře, potřebujeme tři věci – odhodlání, jasné cíle a co nejlepší tým. Vím, že není možné koalici a opozici sjednotit, ale budu se snažit přimět zastupitele, aby nerozhodovali podle toho kdo to řekne, ale co řekne. Aby nepolitikařili a snažili se o jediné, pracovat pro město. Vyhýbali se osobním útokům a v každé situaci zachovali důstojnost svého jednání,“ uvedl mimo jiné Martin Holub.Při volbě pro něj, jako pro starostu, hlasovalo devět z patnácti zastupitelů, čtyři byli proti, jeden se zdržel.

„Včera jste se stal zastupitelem, dneska starostou,“ řekla mu při gratulaci končící starostka Renata Mikolašová.Za místostarostku Bílovce zastupitelé zvolili jedinou navrženou kandidátku, třiatřicetiletou Terezu Grabcovou Hozovou (Piráti Bílovec), dalšími členy Rady města Bílovec se stali Sylva Kováčiková (Sdružení nezávislých Bílovec), Hana Burianová (KDU-ČSL Bílovec) a Květoslav Klepáček (ANO).Situaci po skončení voleb starosty, místostarosty a radních komentoval zastupitel Michal Krchňák (Bílovecká patnáctka).

„Máme nového starostu bez získaného mandátu od voličů, máme místostarostku z volební strany, která jen těsně přelezla zákonnou pětiprocentní hranici s jedním mandátem. Bohužel, oba bez jakýchkoliv zkušeností v práci pro město, v práci pro zastupitelstvo nebo ve výborech a komisích města. Nehodnotím je osobně, oba jsem potkal poprvé v minulých dnech a slyšel jsem na ně mnohem více chvály než kritiky, ale jen z pohledu toho jak vidím jejich schopnost a zkušenosti vést město v nelehké době,“ uvedl mimo jiné Michal Krchňák, jenž v závěru zdůraznil, že jde o absolutní nerespektování vůle občanů výsledku voleb.

V Bílovce ve volbách zvítězilo sdružení Bílovecká patnáctka s pěti mandáty, hnutí ANO 2011 mělo tři mandáty, po dvou mandátech získaly Bílovecké spolky a sdružení nezávislých a KDU-ČSL, ODS a Česká pirátská strana měly po jednom mandátu. Bílovecké zastupitelstvo má patnáct členů. Absolutním vítězem voleb se stala Renata Mikolašová s 877 preferenčními hlasy, Martin Holub získal ve volbách 371 hlasů, Tereza Grabcová Hozová měla 248 hlasů.