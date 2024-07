Radek Luksza dnes 11:18

Na délku přes devět metrů, na šířku čtyři a půl, nosnost dvaapadesát tun. Celková cena devět a půl milionu korun. To jsou parametry nového mostu v Bílovci, který nahradí starý. Most představuje jedinou příjezdovou cestou do Mlýnské ulice v jižní části města.