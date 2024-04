V Bílovci kata neměli, ale popravovalo se tu. Mučící nástroje a další na výstavě

Od 12. dubna bude v Muzeu Bílovec zpřístupněna výstava Zločin a trest, která návštěvníky seznámí se zločiny a jejich trestáním na Bílovecku v období od středověku do 18. století. Až do 9. června bude možné vidět například věrnou repliku pranýře, který na dnešním Slezském náměstí v Bílovci stál do poloviny 18. století.

