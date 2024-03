V pondělí 25. března se v Bílovci na Novojičínsku otevře úderem sedmé hodiny nový obchod se smíšeným zbožím. Stane se tak v bílovecké části Lubojaty, a to zhruba po roce, kdy byl obchod uzavřen. Možnost opět nakupovat v místě bydliště vítají zejména místní senioři a hendikepovaní občané.

Nový obchod se smíšeným zbožím, Bílovec, Novojičínsko, březen 2024. | Foto: se svolením města Bílovec

„Možností zachování prodejny v Lubojatech jsme se intenzivně zabývali od loňského února, kdy jsme z Jednoty Hodonín dostali oficiální stanovisko, že zdejší obchod bude k 1. březnu 2023 uzavřen a objekt nabídnut k prodeji,“ konstatuje starosta Bílovce Martin Holub.

„Jedinou možností, jak obchod v obci zachovat, bylo odkoupit nemovitost do majetku města. Zastupitelstvo tento krok na základě doporučení majetkové komise odhlasovalo,“ říká místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová a upřesňuje, že Bílovec za objekt zaplatil zhruba 3,2 milionu korun.

„Uvědomovali jsme si, že zejména pro seniory a hendikepované spoluobčany je velmi důležité moci nakupovat přímo v místě bydliště,“ akcentuje místostarostka a dodává, že situace v Lubojatech byla o to složitější, že zde v posledních letech nefunguje ani žádné restaurační zařízení.

„Opravdu náročným úkolem bylo zajistit provozovatele obchodu. Původní zájemce od svého záměru upustil, na opakované výběrové řízení reagovalo zhruba deset subjektů, ale nikdo z nich smlouvu s městem neuzavřel,“ pokračuje Tereza Grabcová Hozová, která se rozhodla začít aktivně hledat zájemce sama. Oslovila provozovatele místních obchodů se smíšeným zbožím a osobní iniciativa se vyplatila.

Potraviny a další zboží

„Začátkem letošního roku podal žádost podnikatel Ngueyen Manh Tu, který už tři roky provozuje podobný obchod v Bílovci, a na jehož služby jsou příznivé ohlasy,“ dodává místostarostka.

Během ledna a února 2024 byly v objektu provedeny opravy v hodnotě zhruba 400 tisíc korun, mimo jiné šlo o výměnu stávajících výkladců za plastová okna, opravu podlahy, výmalbu vnitřních prostor a zvětšení prodejní plochy. Do konce roku je ještě v plánu oprava venkovního schodiště i nátěr fasády, v příštím roce pak oprava zpevněné plochy před budovou.

„Mít obchod na vesnici je pro mě určitá výzva, zatím mám zkušenosti jen s městem. Ale přepokládám, že sem budou jezdit nakupovat i lidé z okolních obcí, kde obchod není. Navíc můžeme garantovat nejnižší možné ceny,“ říká Ngueyen Manh Tu a dodává, že v nabízeném sortimentu bude kromě potravin také drogistické zboží a domácí potřeby.

Přitažlivá bude pro zákazníky také prodejní doba, otevřeno bude každý den od 7 do 19 hodin, během víkendu od 8 do 18 hodin. „Střídat se zde bude šestičlenný prodejní tým, který se na nové zákazníky moc těší,“ říká muž, jehož rodiče jsou původem z Vietnamu, on se však narodil v Čechách.

„Maminka provozovala velkoobchod v Ostravě, prodejny máme i v Novém Jičíně a v Havířově,“ zmiňuje rozsáhlé rodinné zkušenosti.

„Pro občany Lubojat, zejména pro seniory, pro které je už cestování obtížné, je obchod nesmírně důležitý. Jeho uzavření nesli velmi těžce všichni. Naštěstí vedení města podpořilo znovuotevření prodejny a přispělo tak k udržení této služby v naší obci. A co si budeme povídat, obchod není pouze o nákupech. Na vsi jde o nedílnou součást společenského života, kdy se lidé při nakupování potkávají, pozdraví se, popovídají si. Provozovateli prodejny přejeme, aby měl spoustu spokojených zákazníků,“ doplňuje předsedkyně osadního výboru v Lubojatech Lenka Broskevičová.