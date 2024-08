Dvě akce během jednoho víkendu. Ba co více? Během jednoho víkendového dne. Na zámku v Bílovci si naplánovali pořádně nabitý konec prázdnin. Návštěvníky čeká na jedné straně tradiční prohlídka v netradičním pojetí a na druhé straně zážitkový gastrofest.

