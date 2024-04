Zajímavá expozice je přístupná v Muzeu Bílovec nacházejícím se kousek pod náměstím až do čtvrtku 6. června„Ta výstava má i přesah do dnešních dnů, protože si můžeme uvědomit, v jak krásné době teď žijeme. Kromě toho lze vidět i to, že co se dělo ve středověku, mohlo se dít klidně také v padesátých letech za komunistického režimu,“ popisuje kurátorka Simona Lindovská.

Právě v místě mezi radnicí a kostelem – kde teď stojí socha sovětským rudoarmějcům z roku 1945 – zmiňují dobové prameny umístění pranýře. Tedy sloupu pro trestání provinilců, jehož replika z roku 1997 je rovněž součástí výstavy „Zločin a trest“.

Je doplněn i cedulkami, které dostali na krk konkrétní pachatelé, jako například: Páchala svody smilstva a cizoložstva, chodila jest s oděvem krátkým až po sedadla.

