Martin Materna z WMA architekti při slavnostním otevření expozice v září 2021 řekl, že je rád, že mohl pomoci oživit část zámku a vrátit se tak symbolicky do svého rodného města. „Po celé dětství to pro mě bylo tajemství. Nikdy jsem nevěděl, co v zámku je. Prostě to byla budova za zdí, za plotem, takže pro mě bylo zajímavé zámek objevovat. Archeologové objasnili jeho vznik, historii a my jsme se snažili ty jejich poznatky do expozice vtáhnout,“ podotkl Martin Materna.

Národní ceny za architekturu pro rok 2022 získal projekt Kunsthalle autorů Jana Schindlera, Ludvíka Seka, Zuzany Drahotové z Schindler Seko architekti. Cenu za celoživotní dílo obdržel Václav Aulický, mimo jiné autor návrhu televizní věže v Praze na Žižkově.