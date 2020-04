Pacienty s onemocněním COVID-19, kteří jsou obyvateli domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji, přijímá na základě rozhodnutí Moravskoslezského kraje ode dneška Bílovecká nemocnice a. s..

Pacienty s lehkým a středně těžkým onemocněním koronavirem Covid-19 by měla od pátku přijímat Bíloecká nemocnice a. s.. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Podle Tomáše Nykla, náměstka pro léčebnou péči a předsedy představenstva nemocnice, by mělo jít o pacienty s lehkým až středně těžkým průběhem onemocnění. Personál nemocnice, který bude o tyto nemocné pečovat, proškolili pro práci v infekčním prostředí v úterý 15. dubna příslušníci Armády České republiky – odboru biologické ochrany Těchonín. Stávající pacienti oddělení následné péče byl převezeni do LDN Orlová a někteří propuštěni do domácí péče.