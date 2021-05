Již tento pátek, 28. května, se po mnoha měsících otevře návštěvníkům zámek v Bílovci, a to v rámci Noci kostelů, která se koná napříč celou republikou. Slavnostní zahájení letošní sezóny, která bude ve znamení 700. výročí založení města Bílovce, se pak uskuteční o 14 dnů později, v sobotu 12. června.

Zámek Bílovec. | Foto: archiv zámku

„V letošním roce jsme po dlouhé době opět přihlásili zámeckou kapli sv. Hyacinta do Noci kostelů. Pokud to tedy situace spojena s epidemií covid-19 dovolí, mohou návštěvníci, dodržující stanovená pravidla, zavítat v pátek od 19 do 23 hodin nejen do kaple, ale i do zámku,“ zve veřejnost kastelán zámku Eduard Valeš a dodává, že na programu bude povídání o velmi záhadné baronce Wágnerové z Wagensfeldu. Je možné, že při večerní procházce zámkem potkáte třeba barona Václava Karla Sedlnitzkého – stavitele barokního zámku, zámeckého kaplana Franze Polze nebo další obyvatele tohoto barokního zámku.