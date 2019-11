„Je to nádherné dílo, každá z jeho stran má svou životní jiskru, pozitivní nádech a z celého kalendáře je cítit, že je opravdu štěstí zestárnout. Mí rodiče to štěstí neměli.“ sdělila při křtu starostka Bílovce.

Vlasta Szotkowská uvedla, že prostřednictvím fotografií v kalendáři chtěli zdůraznit, že je normální stárnout. „Ale pokud je rodina funkční, tak člověk může prožít krásné a důstojné stáří i v domově, kam za ním děti, vnoučata i pravnoučata mohou kdykoli přijít na návštěvu nebo pro pohlazení či moudrou radu,“ přiblížila Vlasta Szotkowská důvody, které vedly ke vzniku dílka a dodala, že na zhruba polovině fotografií jsou senioři vyfocení s vnoučaty.

„Propojením generací na fotografiích jsme vytvořili příběhy rodin a navodili atmosféru, z níž je patrné, jak důležité jsou i běžné činnosti a zcela přirozené kontakty dětí s prarodiči,“ dodala Vlasta Szotkowská.

Za fotoaparát se postavila ostravská umělkyně Dara Kuźmic. Snímky vznikaly na zahradě bíloveckého domova a kvůli nepřízni počasí také v jejím ateliéru. Fotografka také navrhla oblečení všech účastníků.

„Pro naše klienty to byl úžasný zážitek spojený s výletem. Navíc jsme sami byli překvapeni, jak moc pro ně znamenalo, že se mohli obléct do elegantních šatů, v nichž se cítili zcela jinak. A popravdě i na fotografiích jim toto oblečení velmi lichotí, a dokonce i náš personál měl problém některé obyvatele poznat,“ popsala s úsměvem vznik jednotlivých snímků vedoucí Vlasta Szotkowská s tím, že se fotili hlavně ti, kdo měli zájem, a u nichž byl zájem i ze strany rodiny. I přes to se občas setkali s nedůvěřivostí.

„Jedna klientka se chtěla například fotit jen z dálky, že je stará a vrásčitá. I ona však byla nakonec mile překvapena výsledkem. A potěšeni byli opravdu všichni, i rodinní příslušníci, kteří mají prioritu v nákupu kalendářů. Pro některé bude kalendář možná poslední vzpomínkou na jejich blízké. Dvě z dam se vytištění kalendáře nedočkaly, věříme, že pro rodinu budou tyto fotky pěknou památkou,“ uzavřela vedoucí Domova seniorů v Bílovci.

Kalendář si klade za cíl upozornit na to, že do domova se nechodí jen umírat, jak si mnozí lidé myslí, ale že zde člověk může prožít krásný a aktivní závěr života, a to i v přítomnosti svých blízkých a rodiny. Zájemci ho mohou zakoupit přímo v domově.