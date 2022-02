Filip Melecký, spolumajitel bistra Jednoduše, říká, že chtěli, aby bistro působilo co nejčistěji. „Sám nemám rád, když se jídlo přinese ke stolu a není ho pomalu kam položit,“ vysvětluje.

Podnik funguje něco málo přes půl roku. „Z počátku jsme to vedli jako restauraci, jenže potom jsme zjistili, že více jdou hamburgery, americká kuchyně, mexiko, zkoušeli jsme teď i nějakou Asii, takže jsme to předělali na bistro. Nabídku střídáme tak každých čtrnáct dnů, jednu nabídku máme maximálně měsíc. Pořád to protáčíme. Nechceme dělat nabídku příliš širokou, nemá smysl mít hromadu zásob různých surovin. Máme stabilně pět druhů burgrů a to doplňujeme mexikem, asií, prostě tím, co se nám zrovna chce dělat,“ pokračuje Filip Melecký.

Po chvilce přiznává, že původně chtěli jít do tlačenek, paštik a spíše domácích věcí, ale neměli úspěch. „Byl tady Lukáš Hejlík, s ním jsme asi šest hodin probírali, na co se zaměřit, co nám půjde. A přiklonili jsme se k tomu, že lepší bude bistro se zaměřením spíše na mladší lidi, i když neříkám, že tady chodí jen oni. Lukáš Hejlík nás dal i do aplikace Gastromapa Lukáše Hejlíka a zařadil nás i do knížky 555 výletů s gastromapou Lukáše Hejlíka. To nás teda hodně potěšilo,“ neskrývá Filip Melecký nadšení a ukazuje mi v knížce Lukáše Hejlíka na straně 251 obrázek, na němž se vyjímá parádní burgr.

Bistro Jednoduše se objevilo i v gastronomickém průvodci Lukáše Hejlíka.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Na obrázku nad ním je sklenice s pivem Dejf, které se vaří v soukromém pivovaru v nedaleké Studénce, a v bistru Jednoduše je k mání. „Jinak točíme Bernard, občas i Radegast, smíchovský nefiltr a různé jiné – co se nám líbí, to bereme,“ poznamenává Filip Melecký.

Pandemie covidu-19 byla pro mnohé „gastro podniky“ zničující a dotkal se také bistra. „Přestože jsme asi rok převážně v covidu, pořád to jde. Vždycky, když přišlo nějaké tvrdé omezení, najeli jsme hned na rozvážky. Bez toho bychom to určitě nezvládli. Třeba v té prví vlně to bylo až brutální. Najeli jsme na rozvoz ve čtyři hodiny a v sedm hodin už jsme neměli co prodávat. Teď už to není takové, protože těch, co dělají rozvozy přibylo. A taky mám pocit, že lidi mají méně peněz. Ale pořád to nějak jde. Jezdíme třeba i do Studénky, kde se to lidi naučili objednávat. Občas taky jezdíme Fulnek, když si někdo udělá větší objednávku,“ dodává Filip Melecký s tím, že veškerý provoz zatím zvládají ve třech lidech. Dva dny v týdnu ale mají provozovnu zavřenou – důvodem je skutečnost, že dva z nich mají rodiny.

Přicházejí první hosté, nechci rozptylovat, a tak se loučím. Přesto mi to nedá, abych se nezeptal na to, jak vznikl název provozovny. „Seděli jsme na zahrádce a bavili jsme se o tom, jak fungují ostatní hospody, proč to dělají tak složitě. Vždyť je to tak jednoduché. A napadlo nás, jak se to bude jmenovat – no, Jednoduše. Bez reklam, různých volovin, co nejméně druhů jídla a střídat to třeba co čtrnáct dnů, nemít toho zbytečně moc. Prostě jsme si říkali, že to přece musí být jednoduché mít hospodu – no a pak přišel covid. A bylo to složité…,“ uzavírá s úsměvem Filip Melecký.