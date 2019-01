Voda, životodárná tekutina, která, když je jí moc, dokáže životy vzít. V uplynulých hodinách mnoho nechybělo, aby jí bylo přesmíru.

Strážníci zvedli most v Žilině, místní části Nového Jičína, a uzavřeli ho. | Foto: DENÍK / Ivan Pavelek

Je páteční ráno, odbila osmá hodina a venku pořád prší. Projíždím kolem říčky Luha v Jeseníku nad Odrou, která před osmi lety pustošila obec a zabíjela. Při pohledu na říčku si říkám, že dnes snad nic takového nehrozí.

Přijíždím do redakce a ihned zjišťuji, jak to vypadá na vodních tocích. Sedlnice, Bílovka a Jičínka jsou na 2. stupni povodňové aktivity. „Zase ta Jičínka" říkám si v duchu a vzpomínám na rok 2009, kdy v průběhu několika desítek minut její hladina vystoupala na 730 centimetrů.

Teď má necelé dva a půl metru, ale tenkrát to taky začínalo nenápadně. Před očima se mi v duchu promítají obrázky servaných lávek a mostů, urvaných břehů koryta Jičínky, zbořených domů.

Beru fotoaparát, nasedám do auta a vyrážím na okružní jízdu. V Žilině, místní části Nového Jičína, vystupuji nedaleko zvedacího mostu, který instalovali po oné poslední povodni. Vstup na něj znemožňují natažené pásky s nápisem městská policie. Všímám si, že most je minimálně o půl metru výše než jindy. „To zvedli městští strážníci," říká mi starší žena, která předtím diskutovala s postarším mužem u domu, jenž stojí přes silnici od řeky.

Na mou poznámku, že zatím to nevypadá až tak moc dramaticky, muž odvětí: „Tenkrát to taky nevypadlo nijak zle. Šel jsem se podívat na řeku a v tom se ozval rachot a ten most, co tam byl, letěl. Utekl jsem do domu, a když jsem se za chvíli podíval, tak u baráku byl už tak metr vody."

Starší žena naslouchá a přitaká. Je na ní poznat, že se trochu bojí. „Hlásili, že má pršet ještě i v noci. Tak snad to nebude tak hrozné," přeje si žena a odchází.

Nasedám do auta a pokračuji až k brodu v Žilině. Při pohledu na proud vody mě mrazí a podobný pocit mám u splávku, který je nedaleko Životic u Nového Jičína. Řeka tam ukazuje svou sílu. Při pohledu do zátoky plné plovoucích odpadků točících se ve víru mě napadá, že velká voda paradoxně zároveň uklidí břehy.

Pokračuji dál přes obří kaluž na silnici v Životicích u Nového Jičína, projíždím Mořkovem a zastavuji v jeho části Nové domky. Z kanálové vpusti se valí voda na silnici a do okolí, na místě zasahují hasiči. Stále prší a já pokračuji do Hodslavic.

Říčka Zrzávka, která tady kdysi nadělala velkou škodu, vypadá zatím v klidu. Projíždím Bludovice a naproti restaurace mě zaujme „kachní rodinka". S nataženými krky hledí na řeku, vypadá to, že přemýšlí, jestli mají jít do vody nebo ne. Déšť jim evidentně nevadí.

Zdá se, že Zrzávka dnes snad žádnou škodu nenadělá. Sedám do auta a vracím se do redakce. Kontroluji stavy řek na Novojičínsku. Zjišťuji, že Jičínka i hladiny některých dalších řek poklesly. Zato se zvedly Sezina v Bravanticích nebo Odra v Odrách a v Bartošovicích. Déšť už ale téměř ustal.

Do večera, kdy má podle předpovědi přestat pršet, je ještě daleko. „Ale snad to koryta řek ustojí," vzbuzuji v sobě naději i za druhé.