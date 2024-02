Čtvrtek 22. února v pravé poledne. To je termín protestního mítinku odborářů za zachování ostravského hutního kolosu Liberty. Svolávají ho před hlavní bránu podniku, kde už čtvrtý měsíc stojí produkce a zaměstnanci zůstávají doma. Se stoprocentním platem.

Odboráři jdou do boje, 8. 2. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

„Je to smutný příběh, lidé se týden co týden znovu dozvídají, že ještě nepůjdou do práce. My si myslíme, že to tady má budoucnost, že ta prvovýroba by tady měla být. Na její zahájení čekáme, všichni jsou nervózní a bojí se o práci,“ líčí Roman Bečica, předseda základní odborové organizace Ocelárna. Velmi se podivuje nad skutečností, že do huti v Kunčicích ještě osobně nepřijel premiér nebo ministr průmyslu a obchodu. „Vždyť přece patříme mezi nejvýznamnější moravskoslezské zaměstnavatele,“ uvažuje Bečica.

Odbory jsou přesvědčeny, že region by z hlediska zaměstnanosti nebyl schopen ustát situaci, kdyby Liberty skončila. „Jednalo by se o dvacet až pětadvacet tisíc lidí, i těch v návazných firmách. A proto jsme se rozhodli uspořádat velký protestní mítink, aby bylo ostravské a moravskoslezské ocelářství zachováno,“ vysvětluje Bečica.

„Co zbylo z vlajkové lodi GFG? Teď jsme vlajkovou lodí bez plachet a jsme na dně. Tak podniká Sandžív Gupta v Evropě,“ nebere si servítky Petr Zegzulka za odboráře z Rourovny. Naráží na slova indicko-britského vlastníka, který sliboval, že z ostravského podniku bude pýcha globálního koncernu GFG Alliance Liberty Steel Group. „Teď bojujeme za pracovní místa a za vlastní rodiny,“ pokračuje Zegzulka.

Na uspořádání protestu se shodli všechny odborové organizace v GFG a doufají i v podporu napříč Evropou. „Pokud ocel v Ostravě skončí, tak už tady nebude nikdy a vnímáme to tak, že skončí nejen v Moravskoslezském kraji, ale v Česku a v Evropě vůbec,“ tvrdí předseda odborářů Liberty Petr Slanina.

Důvody k protestu v Ostravě-Kunčicích okomentoval i Roman Ďurčo, předseda celostátního odborového svazu KOVO. „Budeme chtít zastupovat zaměstnance Liberty, aby nepřišli o svá místa, aby se majitel společnosti opravdu začal chovat jako řádný hospodář, aby se finanční prostředky, které byly vyvedeny, vrátily zpět,“ řekl.

Situaci Ďurčo označil za vážnou. Posouvání odstávky o další a další týdny považuje za nepříjemné a dopady na kraj po případném krachu hutě hodnotí jako enormní. „Žádám členy v rámci veškerých konfederací a odborů v republice a taky veřejnost, ať nás 22. února ve dvanáct hodin přijde podpořit. Řešení by mělo nastat opravdu velmi brzy, aby nejistota a obavy ze sociálních dopadů na region byly co nejdříve zažehnány,“ dodal Roman Ďurčo.