Co se momentálně děje v Kujavách?

Bohužel stále pokračuje doba „covidová“, takže akce jsou zrušeny a zatím ani žádné neplánujeme. Vyčkáváme, jak se bude situace vyvíjet. V případě investic je pro nás ránou rapidní snížení daňových příjmů. Zpracováváme projekt na srovnání terénu fotbalového hřiště, dále bychom v letošním roce chtěli zpracovat projekty na opravu střechy a fasády budovy obecního úřadu, zasíťování pozemků pro novou výstavbu, opravu mostu a jiné.

Z čeho mate radost?

Největší radost mi asi dělají zastupitelé, protože se vždy na všem dohodneme. Jsme super parta. Vzhledem k vládním nařízením je to ale jinak celé takové smutné. V obci se nic zásadního neděje.

Je něco, co byste v Kujavách ráda změnila?

Aktivitu a zájem občanů o obec samotnou. Mimochodem toto vyplynulo i z dotazníků při loňském zpracování programu rozvoje obce. V okolních obcích pořádají různé akce a mají obrovskou návštěvnost, my v Kujavách naopak bojujeme s nezájmem občanů. A to i přesto, že vstupné mají většinou zdarma.

Které místo v Kujavách máte nejraději, kam byste někoho pozvala?

V průběhu času byla většina památek v obci zničená. Zůstal zde pouze kostel sv. Michala. Máme zde ale pěknou přírodu, při procházce obcí jste všude obklopeni stromy a v dolní části obce se nachází pěkný rybník.

Je nějaké místo, kam nerada chodíte?

Jedno místo nemám, ale všeobecně by se dalo říci, že nerada chodím tam, kde je nějaký problém.