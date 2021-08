Co se v současné době v Bravanticích děje?

Snažíme se s pomocí brigádníků udělat alespoň základní úklid zámků, které máme oficiálně ve vlastnictví teprve od druhého týdne v červenci. Ve středu jsme měli už třetí brigádu a musím všem, kdo se brigád účastní, moc poděkovat. Konečně řešíme víceúčelové hřiště, o němž se tady hovoří již několik let. Bravantice se rozrůstají a rozrůstat se budou. Jsou tady investoři, kteří mají v plánu postavit dva nebo tři bytové domy plus rodinné domy k pronájmu nebo do vlastnictví. Lidé budou chtít mít zázemí, chtějí hřiště a infrastrukturu. Proto jsme požádali o dotaci na víceúčelové hřiště, které bude v areálu školy. Takže bude primárně pro školu a vytvoří ji perfektní zázemí. Využívat ho budou moci také občané. Tím, že obec bývá poměrně často postižená povodněmi i dešti, tak jsme požádali o dotaci na digitální povodňový plán a rovněž jsme požádali o elektrocentrálu. Už se nám stalo, že byl výpadek proudu, a tehdy jsme tady měli paní, která byla nemocná na přístrojích a rodina si nevěděla rady. Sháněli jsme složitě náhradní zdroj. Elektrocentrála by takový problém pomohla vyřešit. Podařilo se nám také získat dotaci na kompostéry a ti, kdo je chtěli, už je dostali. Zájem byl poměrně velký. A čeká nás také úkol, jak vyřešit mateřskou školu, a to kvůli přísunu nových rodin. Potenciál nově narozených dětí je tady velký. Jsme nyní ve fázi, kdy budeme dělat projektovou dokumentaci na novou mateřskou školu Ta už bude dvoutřídní s kapacitou osmačtyřiceti dětí. Nová mateřská škola bude navazovat na základní školu a bude i se společnou jídelnou.

Z čeho máte radost?

Mám radost z toho, že lidé, kteří se tady stěhují se zapojují do veřejného dění. Jsou to hlavně mladé rodiny. Vidím to i v této době v areálu zámků. Ti lidi chodí, přemýšlejí, dávají návrhy. Mají zájem, když tady bydlí, zapojit se, tak aby vesnice dobře fungovala. Jsem rád, že se daří začlenění nově přistěhovaných občanů mezi starousedlíky, není tady cítit mezi starousedlíky a novými obyvateli nějakou řevnivost.

Chtěl byste něco změnit?

Chtěl bych oživit centrum obce, zejména o ty staré památky, které jsme získali. Tak, aby to bylo k užitku všem. Ale jsem si vědom, že to bude dlouhá cesta.

Které místo máte rád, kam byste někoho pozval?

Určitě právě do areálu zámků. To místo něčím na člověka dýchá. Je tam zvláštní klid. Myslím si, že už když to stavěli, tak věděli, že tam je dobrá zóna. Je to mimo hlavní cestu, je to ukryté. To by v budoucnu měla být chlouba obce.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?

V obci takové místo neznám.