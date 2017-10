Bude ještě ve městě kluziště? Rozhodnou zastupitelé

Původně jednali o odstranění šaten. Nakonec zastupitelé Oder diskutovali o tom, zda vůbec kluziště v Odrách bude.

O demolici šaten na kluzišti jednali zastupitelé Oder na svém nedávném zasedání. Nakonec rozhodli, že šatny ještě poslouží v tuto zimu.Foto: DENÍK / Ivan Pavelek

Demolice starých šaten na kluzišti byl jeden z posledních projednávaných bodů na posledním zasedání zastupitelstva Oder.

Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku Městského úřadu Odry, uvedla, že objekt na počátku letošního roku zahořel. Budova je ve špatném stavebně technickém stavu, a tak město podalo žádost na její odstranění.

Vzhledem k tomu, že objekt má číslo popisné, nechalo město zpracovat projektovou dokumentaci, z níž vycházejí předpokládané demoliční náklady na 689 tisíc korun.

„Podle zkušeností by město výběrovým řízením tyto náklady mohlo snížit až na padesát procent,“ poznamenala Olga Veverková a doplnila, že na místě by zůstaly inženýrské sítě pro případné další využití. Podle ní by stávající objekt mohly nahradit například kontejnery, v nichž by bylo sociální zázemí a podobně.

Zastupitel Jaromír Kaspřík reagoval tím, že plocha by se mohla využívat po celý rok. Například, kdyby se doplnila přenosnými U-rampami a podobným vybavením.

„Je otázka, zda to zázemí udělat provizorně nebo pořádně,“ vstoupil do diskuse místostarosta Pavel Matůšů, jenž připomněl, že šatny kdysi postavili sportovní nadšenci z takzvaného likusáku, který vyřadil podnik Optimit.

„Jenže jsme to později museli zrušit, protože se z toho stalo spíše feťácké doupě. Pak to provozovala Oderská městská společnost. Ale zahořelo tam, je to poškozené a z hlediska hygieny natolik neúnosné, že jsme se rozhodli, že se to musí zdemolovat,“ shrnul Pavel Matůšů.

Nato se začaly ozývat hlasy, zda má vůbec význam hřiště pro lední plochu držet.

Letní využití považují někteří zastupitelé za komplikaci, neboť téměř v bezprostřední blízkosti je hřbitov. „Myslím si, že je málo parkovacích míst, a že by tam mohly parkovat studentky z církevní školy. To neslouží ničemu,“ vyjádřil například svůj názor zastupitel Květoslav Wiltsch.

Místostarosta také upozornil, že asfaltová plocha je uprostřed vydutá, takže je stříkání ledu problematické. „Když se to nastříká, tak ta voda steče k okrajům. To by se muselo rekonstruovat celé,“ řekl.

Vedoucí Oderské městské společnosti Jaroslav Zdražil uvedl, že provozují kluziště pátým rokem, takže dobře znají problémy, které tam jsou. „Ta plocha má osmadvacet centimetrů rozdíl. Musí se to vrstvit, není to jednoduché. Navíc musí být intenzivní mráz. Předloni jsme třeba na silvestra ještě stříkali, měli jsme krásný led a druhý den v lednu přišla obleva a led nebyl.

Je na zamyšlení, jestli ten areál provozovat dál,“ poznamenal Jaroslav Zdražil a dodal, že místo je mimo veškerá sportoviště a je tak velký problém s ochranou proti vandalismu. Vzápětí ale připojil, že neví, zda je vhodné hned likvidovat objekt šaten, neboť pokud by byla dobrá zima a dalo by se bruslit, tak by se v šatnách za určitých podmínek ještě mohli lidé převlékat.

Padla také úvaha, zda nepřestěhovat kluziště do sportovního areálu na opačném konci města, kde by bylo možno využívat šatny, které slouží tenistům. „Myšlenka to není nová, myslíme si ale, že to je daleko od města a děcka tam nebudou chodit. Taky tam může být problém, že na stadionu je slunečno, u hřbitova ten led vydržel nejdéle. Ale zkusit se to může,“ sdělil Pavel Matůšů.

Nakonec starosta Oder Libor Helis dal návrh stáhnout projednávaný materiál z jednání, s čímž zastupitelé souhlasili. Šatny tedy zatím budou stát, rada města má do konce ledna 2018 předložit zastupitelstvu případné další řešení celé plochy.