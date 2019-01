Nový Jičín - Oživí novojičínské náměstí zvonkohra? Možná ano, rozhodující slovo však budou mít samotní občané, kteří svůj názor mohou vyjádřit v anketě.

Zvonkohry mají celou škálu podob. Tato mobilní se představila letos v září v Praze a zahrál na ni Boudewijn Zwart z Holandska. Zvonkohra byla postavena v roce 2000/2001 a váží 12000 kg, má 57 zvonů, největší zvon váží 860 kg a nejmenší 5 kg. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Příští rok se v Novém Jičíně ponese v duchu oslav 700 let od první písemné zmínky o městě a radnice hledá cesty, jak si významné výročí připomenout. Dosud posledním nápadem je zřídit v centru města zvonkohru, velké nadšení pro její pořízení ale zatím lidé v anketě nevyjádřili.V anketě se dvě třetiny hlasujících vyjádřili negativně.

Může se to však změnit, ve středu 5. prosince bylo toto důmyslné zařízení představeno v centru Nového Jičína v rámci Mikulášského programu. „Protože tato investice je dlouhodobá a ne všem může být zvuk sestavy bronzových zvonů příjemný, město vyhlásilo na svých webových stránkách anketu, jejíž výsledek bude pro schválení či zamítnutí záměru rozhodující," informovala mluvčí radnice Nového Jičína Marie Machková. Hlasovat je možné na webu města.

Oslava výročí

Proč se město v této záležitosti obrátilo na své občany, vysvětluje starosta Jaroslav Dvořák: „V příštím roce slaví Nový Jičín významné výročí, a to 700 let od první písemné zmínky o městě. Mezi nápady, které přinášejí členové pracovní skupiny, připravující oslavu tohoto významného jubilea, se objevila i zvonkohra. Její pořízení je dlouhodobou záležitostí a ne každý může hraní zvonkohry vnímat pozitivně, proto nás zajímá názor občanů," řekl.

Pokud dojde k pořízení hudebního zařízení, zázemí najde zřejmě v budově radnice. Sestava laděných bronzových zvonů by měla bez oprav sloužit minimálně půl století. „Nyní hledáme vhodné místo. Myslíme si, že by to bylo pěkné oživení centra města. Turisty by například mohla v určenou hodinu vítat melodie písně Generál Laudon jede přes vesnici," doplnil Bartoň.