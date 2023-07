Minimálně dvacet let se hovoří o tom, že vzhled Masarykova náměstí v Odrách se musí změnit. Město nyní udělalo první krok. Zastupitelé odsouhlasili na posledním zasedání přípravu urbanisticko-architektonické soutěže na revitalizaci náměstí.

Masarykovo náměstí v Odrách - 11. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Starosta Oder Libor Helis hovořil o volbě, zda město udělá nový projekt, nebo upraví starý, který je zhruba z roku 2006. „Je tady příležitost, abychom oslovili odborníky a viděli to jinýma očima. I když to ponese nemalé náklady,“ naznačil cestu starosta Libor Helis. S tím, že jde o příležitost posunout se někam dál, souhlasila například zastupitelka Elena Vahalíková. „Jen si přeji, aby se do plánování podoby mohli zapojit občané města,“ dodala Elena Vahalíková a své přání podala jako protinávrh, který zastupitelé schválili.

Obavu ze zbytečně vynaložených nákladů naopak vyslovil zastupitel Vítězslav Korytář. „Jde o to, aby se náklady zúročily v dohledné době. Aby to neleželo třeba pět, ne-li deset let v šuplíku,“ uvažoval Korytář.

Starosta Helis reagoval slovy, že město je ve vynikající kondici a klidně by si mohlo na případnou stavbu vzít půjčku, kterou by splácelo. Náklady na obnovu náměstí odhaduje Dagmar Vávrová na zhruba 31 milionů korun. Starosta je ovšem k částce skeptický.

Město již nyní počítá s náklady na soutěž, přípravu, odměny či jednání poroty. Ty dělají celkem 1,4 milionu korun.

Odry měly na výběr, jak získat dokumentaci pro revitalizaci náměstí. „Buďto formou urbanisticko-architektonické soutěže nebo v běžném výběrovém řízení,“ uvedla na zasedání zastupitelstva tajemnice oderského úřadu Dagmar Vávrová. Doplnila, že se touto problematikou zabývali radní na třech schůzích.

„Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky, například obchodních soutěží, přináší zvolená architektonická soutěž dostatečně včas konkrétní návrh řešení stavby. A výhodou je, že zadavatel získá více konkrétních urbanistických architektonických návrhů,“ sdělila Dagmar Vávrová. Při zadání dokumentace formou architektonické soutěže se u podobně velkých sídel, jako jsou Odry, obvykle sejde od 6 do 19 návrhů, vypozorovala. „To je velký přínos. Nejde jen o design a o cenu, ale o celkové řešení,“ míní Dagmar Vávrová.

Tajemnice upozornila, že zákon počítá s tím, že zadavatel zpřístupní práce veřejnosti a zajistí veřejnou výstavu soutěžních návrhů. „Je vhodné spojit výstavu s diskuzí veřejnosti s autory a porotou,“ podotkla.