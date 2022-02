„Momentálně probíhá na stavebním úřadě Frenštát řízení o povolení k dočasnému umístění zásypu areálu. Jakmile toto bude vyřízeno, začneme navážet materiál. Musíme vysoutěžit, kdo nám to bude navážet,“ uvedl Josef Lazárek s tím, že proces EIA, tedy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí firmě povoluje tisíc tun denního návozu.

Vzniklo expertní fórum k využití areálu Dolu Frenštát

To znamená 66 automobilů denně, tedy 33 v každém směru mezi Trojanovicemi a Paskovem, odkud se návoz bude dopravovat. Josef Lazárek upozornil, že pokud se vezme v úvahu, že se jedná celkově o 240 tisíc tun materiálu, je jen návoz materiálu zhruba roční záležitostí.

Zůstat by měly pouze budova a trafostanice

„Předpokládáme, že to bude navezeno v průběhu 2. čtvrtletí roku 2023. Potom přijdou na řadu vlastní zásyp, včetně deklů a oplocení. To bude trvat tak devět až deset měsíců,“ upřesnil Josef Lazárek. Zůstat by měly pouze budova a trafostanice, které využívá ČEZ, a výjimečně objekty, které by mohly být využitelné v rámci projektu Cérka.

Projekt Cérka na místě alespoň stručně představil starosta Trojanovic Jiří Novotný. Ten také stojí za založením expertní skupiny, jejíž první část svolal k pondělnímu jednání. „Tématem toho projektu by měla být udržitelnost. Proto teď vypracováváme studii proveditelnosti, která by neměla být dimenzovaná tak, abychom získali peníze z fondu spravedlivé transformace za každou cenu. Ani nám nejde o to, abychom to tady všechno zastavěli. Jde nám o to, aby ten areál, který má dvaadvacet hektarů, se mohl rozvíjet dalších dvacet nebo třicet let. Máme nějaké peníze na základní studii proveditelnosti, pro vstupy jsme založili expertní fórum Think Tank Cérka. Má osm skupin a jedna z nich - podnikání a inovace se schází dnes,“ sdělil Jiří Novotný a zdůraznil, že na danou problematiku je nutný pohled zvenčí.

Starosta Trojanovic také připomněl, že jeho obec spolupracuje s Frenštátem pod Radhoštěm, Rožnovem pod Radhoštěm a dalšími obcemi.

„Chceme, aby to byl živý areál, který chceme propojit cyklostezkou mezi Rožnovem a Frenštátem a také s centrální částí Trojanovic na Lomné. Toto by měla být platforma nejen pro Trojanovice, ale pro širší region. Měla by to být kombinace všech funkcí, jak by se mohla kultivovat vesnice a jak by v budoucnu mohla vypadat. Aby lidé měli v jednom, místě práci, bydlení a mohli si užívat volný čas. Myslím si, že vesnice má do budoucna potenciál, ale musí se na tom zapracovat, a to je také součástí tohoto projektu,“ dodal Jiří Novotný.

Po konečné úpravě areálu by ho Trojanovice mohly získat do vlastnictví. Josef Lazárek připomněl, že jsou tři možnosti, jak by se to mohlo stát.

„Nebude to jednoduché. První možností je bezúplatný převod na příjemce, ten je pouze a se souhlasem vlády. V takovém případě se ale na těchto pozemcích nesmí deset let realizovat komerční činnost. Jinak je to vratné zpět včetně výnosu.Druhou možností je, že v případě zájmu a jeho uplatnění je to převedeno předem určenému zájemci za cenu určenou posudkem a třetí možností je klasická soutěž,“ vysvětlil Josef Lazárek.

Hloubení jam bylo ukončeno v letech 1994 a 1995, největší hloubka byla 1088 metrů. Josef Lazárek uvedl, že v bývalém dobývacím prostoru je na 63 kilometrech čtverečních je odvrtáno 63 kilometrových vrtů. „Zásoby v prognózách byly naceněny přes jednu miliardu tun vysoce kvalitního uhlí. Ty zůstanou nevyužitelné. Otázkou je, jak nadlouho,“ uzavřel Josef Lazárek.