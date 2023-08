Čas navíc a pevné nervy! To chce pustit se silnicí I/58 na Mošnov i směrem pryč z této obce, odjezdy a příjezdy k letišti Ostrava nevyjímaje.

Dopravní omezení v Mošnově, 21. 8. 2023. | Foto: Deník/Radek Luksza

Kvůli stavbě 3333 metrů dlouhého obchvatu a zejména jeho nejdůležitější části – kruhového objezdu – je v Mošnově omezený provoz.

„Doprava je svedena do jednoho pruhu a řízena semafory. Čeká se docela dlouho, než blikne zelená. Dělají tu se kolony, někteří v nich jsou naštvaní,“ popisují motoristé pendlující k letišti Ostrava či opačným směrem pravidelně.

Troubení a nadávky přicházejí na scénu například, když nákladní vozidla zpomalují osobní auta za sebou … a ty poté blokují cestu provozu v opačném směru, který už dostal „zelenou“ pokyn vyjet.

„Hrůza nejen ve špičce,“ komentovali to na benzince, před kterou se buduje nový rondel. Odbočování k letištním terminálům si prý žádá značnou opatrnost. Na hustotě dopravy se podepisuje i to, že Mošnov má jednu z pěti velkých „strategických“ průmyslových zón v Česku.

Stavaři avizují, že otevření křižovatky plánují hned počátkem září – jak by to tady vypadalo 16. a 17. 9. za současného omezení na Dnech NATO, to si nikdo nedokáže raději ani představit!