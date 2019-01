Frenštát pod Radhoštěm - Snaha Frenštátu pod Radhoštěm získat objekt, kde do nedávného sloučení s průmyslovkou sídlilo gymnázium, byla marná. Budova totiž patří kraji, který chce objekt pronajmout.

Budova, kde sídlilo gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm. | Foto: Archiv/Deník

Hodně zlé krve nadělalo mezi veřejností Frenštátu pod Radhoštěm i tamními zastupiteli rozhodnutí Moravskoslezského kraje, který se rozhodl od září roku 2011 sloučit Střední průmyslovou školu elektroniky, informatiky a řemesel Frenštát pod Radhoštěm s tamním gymnáziem.

Kraj v podstatě postavil frenštátskou veřejnost před hotovou věc, a tak se frenštátští zastupitelé pokusili alespoň o něco. „Nedělám si iluze, že bychom něco změnili, ale není korektní říkat si to ex post," kritizoval tehdy před zástupci kraje postup jejich zaměstnavatele zastupitel Karel Míček. „Zajímá mě, co bude s budovou, kterou kdysi město převedlo kraji do majetku čistě pro potřebu gymnázia," pokračoval Karel Míček. Zastupitelé pak na tomto zasedání, v červnu 2011, uložili úkol radě města, aby v případě fyzického sloučení škol začala jednat s krajem o bezodkladném převedení budovy, a to bez omezení jejího dalšího užívání.

Převod byl smluvní

O vývoji a výsledku jednání s krajem informovala na posledním, prosincovém zasedání zastupitelstva starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. „Na základě usnesení zastupitelstva jsem požádala kraj o jednání, vyvolala jsem schůzky, které se uskutečnily opakovaně," sdělila starostka Frenštátu pod Radhoštěm.

Při jednáních podle ní předložil Moravskoslezský kraj dokumenty, kterými disponuje. „Zároveň vyzval město k tomu, aby doložilo své doklady o tom, jaké povinnosti pro jednotlivé strany vyplývají z majetkových vztahů uzavřených v devadesátých letech. Na základě ověření, které provedl odbor správy majetku, jsme zjistili, že převod majetku byl oboustranný na základě hospodářských smluv," naznačila Zdeňka Leščišinová.

Starostka pak upřesnila, že v devadesátých letech minulého století město převedlo ve prospěch kraje diskutovanou budovu gymnázia v Martinské čtvrti a také budovu bývalého gymnázia v Tyršově ulici. „Pro město z toho nevyplývá žádný nárok," poznamenala starostka Frenštátu pod Radhoštěm s tím, že má z kraje informace, že vstoupil v jednání o pronájmu či případném prodeji objektu s podnikem Continental. „My jsme na jednáních doporučovali, aby prostředky, které kraj případným prodejem získá, byly investovány do objektu dnešní průmyslové školy tak, aby se tato opravila a vybavila," uzavřela Zdeňka Leščišinová.