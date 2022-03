Největší a stěžejní akce města Nový Jičín, která již probíhá, je bytový dům v ulici K Archivu. Tím město reaguje na nedostatečný počet bytů na území města. Mělo by tam být 39 bytů o velikostech 2 + KK. Mělo by to být především pro mladé lidi jako startovací byty. Bydlení v těchto bytech bude omezené časem, na jak dlouho ještě přesně nevíme. Nájemné by ale mělo být minimálně o třetinu levnější, než jsou průměrné ceny města. V letošním roce by měla být provedena také revitalizace hřiště u školy v Dlouhé ulici. Hřiště by mělo být otevřené, odkryté, bude sloužit i veřejnosti. Součástí bude koridor i pro bruslaře. Cena toho díla by měla být kolem dvaceti milionů.

Novému Jičínu scházejí byty i kulturák, přesto má co nabídnout

Co další akce?

Další velkou akcí bude revitalizace střediska zeleně v Palackého ulici. Zprůjezdní se separační dvůr, aby se řidiči nemuseli otáčet a vracet se na Palackého ulici, což je nešťastné. Nově to bude průjezdné - vyjíždět se bude k depu ČSAD. Máme také vymyšlené nějaké akumulační nádrže na dešťovou vodu ve velkém množství, což by mělo stačit na zálivku naší městské zeleně. A ještě chci zmínit autobusové zastávky směrem na Bochetu včetně chodníku a nesmím zapomenout na investici, kterou určitě přivítá mládež, a tou je výstavba nového skateparku.

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Pro rodinné domy se nám podařilo dotáhnout do konce lokalitu směrem na Puntík. V této lokalitě Za školou bude nově čtyřiadvacet pozemků určených pro individuální výstavbu. V dnešní době už máme kromě jednoho všechny pozemky prodané. Cena tam byla stanovená podle investic do pozemků a podle posudku zhruba na dva tisíce korun. Část pozemků jsme soutěžili, deset pozemků, které měly plochu pod devět set metrů, jsme nesoutěžili, ale losovaly se a prodaly za stanovenou cenu. Pozemky budou kompletně zasíťované, do konce roku to má být hotovo, mezitím by se lidé stali majiteli, takže už mohou projektovat. Jsou tam nějaká menší omezení, jako například věžovitý tvar střechy, ale jinak město nechce stavitele příliš omezovat ve výškových nebo barvených alternativách. Podmínkou je, že musí být zkolaudováno do pěti let. Druhou lokalitou pro individuální výstavbu je lokalita Pod Skalkou, tam jdeme způsobem prodeje developerovi. Zjistili jsme, že město je pomalé – developer je mnohem pružnější. Například na lokalitě Za školou se začalo pracovat v roce 2004 a prodali jsme až v roce 2022. Je to dané politickou vůli, a také tím, že všechno musíme soutěžit. Pod Skalkou by mělo být 23 míst určených k výstavbě rodinných domů.

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, je nějaká investiční akce, případně více investičních akcí, které byste chtěl vyzdvihnout nad ostatní?

Asi největší investiční akcí města byla rekonstrukce zimního stadionu, což byla investice za více než 60 milionů korun. Z mého pohledu to byla podařená akce. Rekonstrukce byla nutností, protože hrozilo uzavření stadionu. Také musím zmínit rekonstrukci garážového stání v Loučce.

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Právě při rekonstrukci zimního stadionu firmě do toho zateklo, protože v době, kdy měli odkrytou střechu, přišel hustý déšť. Postavili se k tomu čelem a došlo k nápravě škod. Obecně vidím při investičních akcích problém v projektech – projektanti nejsou, a pokud jsou, tak jsou to obrovské investice, přitom nezřídka je to s chybami a po termínu.

Je něco, co vám v Novém Jičíně chybí? Co byste chtěl, aby ve městě bylo?

Určitě ve městě chybí parkovací místa, a také se musí zlepšit výstavba velkých bytových domů. A co mě mrzí, je skutečnost, že bývalé okresní město takové velikosti, jaké Nový Jičín je, nemá kulturní dům, který by pojmul minimálně čtyři sta až pět set diváků na koncerty. Kulturní dům, který je rozestavěný u Hotelu Praha, bude mít kapacitu nějakých 240 lidí včetně obsluhy, což je špatně. Velký kulturní dům tady bezesporu chybí. Je otázkou priorit, zda dokončovat ten rozestavěný nebo postavit nový na zelené louce s kapacitou, kterou by si vystupující i občané přáli.

Máte ve městě oblíbené místo, které rád navštěvujete?

Narodil jsem se v místní části Bludovice a na ty mám velkou vazbu, ale moje kultovní místo je Svinec. Krásný je Čerťák, Sluneční hodiny… Ale na to vyběhnutí, když přijdu třeba večer domů, je Svinec ideální místo. Bydlím v místní části Loučka, takže to mám skoro za humny, vyjdu z baráku a hned jsem v přírodě.