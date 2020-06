Dnes je mu čtyřicet, u fotbalu zůstal, dokonce se dostal až do ligy. Dělá maséra ve Slezském FC Opava. Vedle toho má i spoustu koníčků, rád relaxuje i na svém dvoustopém miláčkovi - Honda VTX 1300.

„Na Jakubčovice si často vzpomenu. Byly to krásné roky, nejhezčí v mé fotbalové kariéře,“ svěřil se Kamil Bitta. „Co rok, to postup, k tomu spolupráce s panem Hájkem. Tento člověk mě hodně ovlivnil,“ přiznává. Není tomu tak dávno, co znovu jakubčovický dres oblékl. „Bylo to při exhibici, kdybych měl více času, do Jakubčovic zajedu častěji,“ poznamenal bývalý záložník, kterého zdobila dobrá technika.

Poté, co pověsil kopačky na hřebík, fotbal mu chyběl. „Chtěl jsem u fotbalu zůstat, maséřina mě chytla, stala se mým koníčkem a dnes je z toho liga. Nemohu si na nic stěžovat,“ usmívá se Kamil Bitta. Jako hráč to dotáhl do třetí nejvyšší soutěže, jako masér mezi českou elitu. „Je to hezké, škoda je, že nyní se hrálo bez diváků. Je to takové zvláštní,“ poznamenal opavský masér. Při posledním domácím zápase Slezského FC s Českými Budějovicemi byl docela dost v permanenci. „Připadal jsem si, že jsem v akci více než někteří hráči,“ pousmál se.

Kamil Bitta, otec malého Tadeáška, nemá v hlavě jenom fotbal. Život mu obohacují i další koníčky. Jedním z nich je motorka. Vlastní stroj Honda VTX 1300. „Na motorce má člověk pocit svobody. Je to velký relax. Avšak musím přiznat, že v současné době bojuji docela dost s časem,“ pronesl Kamil Bitta, který ve Stěbořicích chová i tři ovečky. „Máme velkou zahradu, je to ekologické ošetření trávníku,“ usmál se.

Velkou jeho zálibou je ale glavirováni, kdy pomocí laseru vytváří na různé předměty obrázky, tvoří texty. „Dělal jsem asi patnáct let ve firmě s kancelářskými potřebami. Nějak jsem se k tomu dostal a chytlo mě to,“ přiznává. „Momentálně dělám kamarádovi nějaké věci k narozeninám. Jedná se o hrníček, kryglík a skleničku. Musím přiznat, že mě to hodně baví,“ končí povídání Kamil Bitta, který například vyráběl i vánoční baňky s motivem SFC Opava.