Měli už přiklepnutou dotaci, přesto zastupitelé Bílovce nakonec rozhodli, že demolici objektu číslo 58 v místní části Lubojaty neodsouhlasí. Přidrželi se přání místních obyvatel.

Objekt v Lubojatech, který naposledy využíval místní osadní výbor - 2. října 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

O bodu s názvem Odstoupení od realizace projektu „Demolice budovy č. p. 58 v Lubojatech" bílovečtí zastupitelé jednali 20. září. Opoziční zastupitelé kritizovali, že k bodu nejsou žádné podklady. „Nikde nemáte, co to bude stát, co tam bude, jaké budou budoucí náklady. Za sedm měsíců, co mluvíte o tom, že budova se demolovat nebude, nemáte žádný znalecký posudek, ten, který je, je starý deset let. Nemáme žádný odhad oprav, ani co by ta budova stála,“ řekl zastupitel Zdeněk Bajnar.

Upozornil, že když dříve zastupitelé rozhodli o demolici objektu bývalého hostince, stalo se tak po jednání s občany i osadním výborem. „Bylo jednoznačné, že ten dům nemá význam dále udržovat,“ vzpomněl Zdeněk Bajnar s tím, že nemá problém hlasovat o zrušení demolice, ale potřebuje mít podklady.

Místostarostka Bílovce Tereza Grabcová Hozová sdělila, že rozhodnutí zachovat budovu padlo po jednáních s místními občany v březnu a červnu. „Bavíme se o budově občanské vybavenosti a když ji zbouráme, bude to nenávratně,“ dodala místostarostka.

Obyvatelka Lenka Broskevičová doplnila, že v Lubojatech vznikla iniciativa, která nesouhlasí s demolicí objektu. „V červenci byly dny otevřených dveří, kdy lidé po dva dny mohli přijít a prohlédnout si prostory. Mohli se písemně vyjádřit,“ připomněla Lenka Broskevičová a dodala, že v srpnu se konala kontaktní anketa. Její organizátoři obešli 223 občanů, kteří projevili svůj názor – 150 bylo pro zachování objektu, 49 pro demolici, 24 nevědělo. „Někteří byli pro zbourání, ale nechtěli na místě parčík,“ podotkla Lenka Broskevičová.

Jana Sendlerová, která žije v Lubojatech od narození, řekla, že ji velmi mrzí, že se vůbec mluví o tom, že by se neměla rekonstruovat budova, která by lidem sloužila k setkávání. „Děkujeme za opravené šatny na hřišti, ty se ale dají využívat v době léta, v chladných dnech se lidé nemají kde potkat,“ argumentovala Jana Sendlerová a předala starostovi Bílovce Martinu Holubovi materiál s podněty, jak by se budova dala využívat.

Radní Bílovce Sylva Kováčiková připomněla, že před více než deseti lety kolovala v zastupitelstvu myšlenka, že se v Lubojatech postaví nová budova a stará by byla zbytná. „Ukrajovali jsme kousek po kousku, až zůstala jen oprava šaten na hřišti. Nemyslím si, že k dnešnímu rozhodování potřebujeme nějaké rozbory. Vznikl podnět od občanů, abychom se věnovali budově a ne demolici, budu to respektovat,“ vyjádřila se Sylva Kováčiková. Pro odstoupení od záměru demolice budovy bylo 9 zastupitelů, proti 4 a hlasování se zdržel 1.

Budova, o níž je řeč, vznikla koncem 19 století, později sloužila jako hostinec. Pamětníci líčí, že v patře byl sál, který se využíval i jako kino. Naposledy objekt využíval osadní výbor v Lubojatech. Původní záměr demolice obsahoval také popis využití pozemku, na němž měl vzniknout parčík a kryté stání pro kontejnery na separovaný odpad. Město nyní bude muset hledat prostředky na rekonstrukci budovy.