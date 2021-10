„Je to skvělé. Přiznám se, že jsem celoživotní skeptik a pesimista a nevěřil jsem. Věřil jsem tomu, že budeme druzí bez problémů, ale to, že vyhrajeme, jsem nečekal. Jsem teď za to hodně rád, a ta euforie, že jsme to dokázali, je neskutečná. Musím, samozřejmě, poděkovat voličům za to, že nám dali důvěru – že chtějí konečně slušnou politiku,“ řekl Jakub Janda krátce před ukončením sčítání hlasů, kdy již bylo zřejmé, že hnutí ANO se bude smířit s porážkou od koalice SPOLU.

Zhruba jeden a půl milionu voličů, kteří dali koalici SPOLU hlas, považuje Jakub Janda za neskutečné číslo, zejména po rocích 2013 a 2017. „Tehdy jsme bojovali o přežití. Ano, jsme v koalici s KDU-ČSL a TOP 09, ale společně jsme to dokázali. Chtěli jsme změnu a stejně tak to dali najevo i voliči. A to je důležité. Pro nás je to do budoucna velký závazek,“ pokračoval Jakub Janda, jenž má díky volebnímu úspěchu před sebou jisté druhé období ve funkci poslance.

Jakub Janda se také vyjádřil k neúspěchu dvou tradičních stran ČSSD a KSČM. „ČSSD je naše nejstarší strana. Je to smutné, ale tak to prostě je. Šli s Babišem, dělali mu nějakého pomocníka, a tak to dopadlo. Co se týká KSČM, myslím si, že ta strana tady neměla být už od devadesátých let a jsem rád, že voliči rozhodli, jak rozhodli,“

O tom, co se bude dít nyní po volbách, má Jakub Janda jasno. „Prezident Zeman se již dříve nechal slyšet, že umožní sestavení vlády předsedovi vítězné strany nebo hnutí, ne koalice, takže zřejmě pověří Andreje Babiše. Bude záležet na tom, kdo bude mít předsedu sněmovny. Protože pan prezident může pověřit předsedu vítězné strany dvakrát, a pokud se mu nepodaří získat ani napodruhé důvěru pro vládu, pak bude na řadě předseda sněmovny, který pověří někoho sestavením vlády. A já věřím, že pokud Miloš Zeman neprozře a dá to dvakrát Andreji Babišovi, tak potřetí budeme skládat vládu my. A věřím, že ji sestavíme, a že ta vláda bude úspěšná,“ uzavřel Jakub Janda.