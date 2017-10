Čáp Václav zatím doletěl do Turecka. Kde přezimuje?

Potomek nelétavého páru čápu černých ze Záchranné stanice v Bartošovicích byl vypuštěn na konci srpna.

NA MAPĚ lze přesně vidět cesta Václava z Bartošovic až do Turecka.Foto: ČSOP NJ

Na premiérové cestě do teplých zimních krajin je čáp Václav, který přišel na svět páru čápů černých, kteří jsou z důvodu svého handicapu, stálými obyvateli bartošovické záchranné stanice.

Díky moderní technice, kterou má jeden z potomků nelétajících rodičů na svých zádech v podobě GPS vysílačky, ekologové mají přesné informace, o jeho první velké cestě. A neváhají se s nimi podělit také s veřejností.

V Bartošovicích na Novojičínsku byl Václav vypuštěn 25. srpna a v okolí pooderské krajiny se zdržoval až do 29. srpna, kdy se vydal směrem na jih.

„ U Trenčína byl 2. září a o den později už letěl kolem Budapešti, 5. září dorazil do Rumunska a 6. září do Bulharska. Turecké hranice přeletěl 13. září,“ popisuje záchranná stanice další putování mladého čápa na svém facebookovém profilu. U turecko-bulharských hranic si Václav udělal několikadenní přestávku a svá křídla na další delší let rozkmital až 2. října.

Poslední záznam z 9. října informuje o tom, že byl bartošovický rodák 130 kilometrů severovýchodně od tureckého letoviska Izmir.

„Náš čáp tedy letí východní trasou a uvidíme, kam Václav dorazí. Čápi zimují v oblasti údolí Nilu a ve střední Africe. Budeme mu držet palce aby na zimoviště doletěl v pořádku a na jaře zase zpátky k nám,“ přejí si nejen ekologové z Bartošovic.

Podívejte se na vypouštění vyléčeného čápa černého v roce 2014: