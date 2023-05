/FOTO, VIDEO/ Klasické sběratelství skomírá, míní Věra Stojarová, autorka zajímavé frenštátské výstavy, na které je toho dost k vidění.

Vernisáž výstavy Retrosbírky - Frenštát pod Radhoštěm 16. května 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Třeba známky, mince, pivní etikety, lahvičky s alkoholem, odznaky, zápalkové, cigaretové krabičky a mnoho dalšího. To vše bylo ještě v osmdesátých letech minulého století předmětem sběratelské vášně mnoha lidí. I tuto dobu připomíná výstava Retrosběratelství ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Všichni jsme v minulosti něco sbírali a někteří sbíráme doteď,“ řekla v úvodu vernisáže výstavy její autorka Věra Stojarová, předsedkyně spolku Inspirace Zlín, která ve Frenštátě pod Radhoštěm již dělala výstavu věnovanou dětskému fenoménu – stavebnici Igráček.

Ohlédnutí za školní akademií ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě

Tentokrát se zaměřila na sběratelství, a to zejména z dob socialismu. „Doba byla taková. Volný čas se trávil jinak než teď, takže jsme měli mnohem více času, nebyli jsme na mobilních telefonech, počítačích. Každý pamatuje, že v osmdesátých letech skoro každý něco sbíral. Myslím si, že ročníky osmdesát a níže mi dají za pravdu, že našli na výstavě nějaký druh věcí, které sbírali,“ poznamenala Věra Stojarová. Aby více přiblížila různé oblasti sběratelství, vyrobila a nechala na stěny umístit informační panely.

První výstavu k retro sbírkám Věra Stojarová uspořádala ve Zlíně. Tehdy jsem ještě měla předměty půjčené. Bylo mi líto, aby to byla jen jednorázová akce, tak jsem to udělala jako putovní. Minulý týden jsem si pořídila retro mýdla – ta výstava se neustále doplňuje a mění,“ podotkla autorka.

Pamětnice z domova ve Frenštátě se ohlíží za nelehkým žitím v regionu

Ve Výstavní síni Albína Poláška ve frenštátském kulturním domě je třeba originální nákupní košík z obchodu plný zboží z 80 let, k vidění jsou stavebnice, odznaky, nálepky, pohlednice a mnoho dalšího. „Máme tady hotelové nálepky, je to ukázka z největší sbírky v České republice,“ upozornila Věra Stojarová. Dodala, že právě hotelové nálepky jsou sběratelským oborem, který už nebude pokračovat, neboť hotely se již vydáváním nálepek nezabývají.

Zdroj: Youtube

„Myslím, že každý si tady zajímavost najde, každý něco jiného. Rodiče si nostalgicky budou prohlížet, co kdysi doma měli, a je možné, že některé děti, když tady uvidí třeba cukry, dají se do jejich sbírání. Rodiče dnešních dětí jsou z devadesátek, je ta sběratelská mánie minula. Děti dnes sice sbírají kartičky, figurky a jiné věci, ale většinou je to o tom, že jim to rodiče koupí. Není to ono. Výstavám, jako je tato, dávám tak pět až deset let. Potom přestanou fungovat na bázi nostalgie a skončí,“ podotkla Věra Stojarová.

Hasiči v Novém Jičíně budou brzy v novém. Moderní stanice stála 300 milionů

Vernisáž zpestřila pěvecká vystoupení mladých zpěvaček Kristýnky Juračákové, Terezy Juračákové, Verunky Martinákové a Vandy Deákové. Výstava je interaktivní, otevřená od 18. května do 23. června, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin, o sobotách od 10 do 16 hodin.