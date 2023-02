Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 23. února. Leona Juřicová využila toho, že se na zasedání hovořilo o bezpečnosti obyvatel ve městě, a tak si přihodila. „Naše bezpečnost tam, kde bydlíme, je nulová. Jezdí tam mnoho aut, které navážejí zeminu na zásyp dolu, takže tam už se přecházet nedá. Je to tam velmi špatné,“ řekla Leona Juřicová.

K tomu dodala, že po posledních zasedáních zastupitelstva se domnívali, že se chodníku letos konečně dočkají. „Ale jak jsme se z jednání ze starostou dozvěděli, tak opět ne. Tak chceme vědět, jaké budou další kroky, a kdy se konečně toho chodníku dočkáme. Paní Vašutová, která tady dnes sedí vedle mě, zažila situaci, kdy jely proti sobě dva kamiony a ona neměla kam uhnout, protože byla v místě, kde je příkop. Řidič nákladního auta na ni gestikuloval, aby uhnula. Nevěděla, jestli má přeskočit příkopu, nebo co má udělat. Je to tam opravdu hrozné. Lidi tudy nechodí, protože se bojí,“ pokračovala Leona Juřicová.

Starosta Jan Rejman v reakci uvedl, že právě na probíhajícím zasedání budou schvalovat smlouvy o smlouvách budoucích kupních smluv. „Na příští zasedání zastupitelstva nám zbude schválení tří smluv. Nastal tam totiž problém, že některé pozemky, které byly ve smlouvách k prodeji, byly zaúvěrovány a byl problém s bankami, které nepovolily smlouvu o smlouvě budoucí kvůli zástavě. Nakonec jsme se dohodli a věřím, že nejpozději v dubnu budou na zasedání předloženy poslední tři pozemky, které brání v tom, abychom zahájili veřejnou zakázku,“ vysvětlil frenštátský starosta.

Pokud vše půjde ideálně, zahájení stavby by mohlo být v srpnu 2023. Podle starosty Rejmana je to ale ta nejoptimističtější vize. „Osobně to tak pozitivně nevidím, vzhledem k tomu, co se děje na stavebním trhu. Je méně zakázek, přibývá odvolání a podobně. Takže se spíše obávám, že v letošním roce stavba nebude zahájená,“ upozornil Jan Rejman s tím, že práce ale začnou neprodleně po podpisu smlouvy. „Tak to jsme nečekaly, že se toho ještě letos nedočkáme. Je tedy ale reálné, že po těch dvanácti letech, co tady chodíme, by to mohlo klapnout,“ reagovala Leona Juřicová.

O chodníku, který by měl výrazně zvýšit bezpečnost chodů pohybujících se v daném úseku, se poprvé začalo hovořit v srpnu 1989 v motoristickém pořadu Pozor, zákruta! Nepomohla ani petice v roce 1996. Dlouho se pak nic nedělo, zástupci města poukazovali na skutečnost, že dotčené pozemky má v majetku asi patnáct vlastníků. Otázku chodníku znovu otevřela před více než deseti lety Leona Juřicová, která v místě bydlí.