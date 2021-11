Přestože bylo okolo půl desáté dopoledne, na staveništi nebyla ani noha, jen občas se někdo objevil u stavebních buněk. Jediný pohyb tak vytvářeli lidé procházející staveništěm.

Oproti situaci, která tady byla zhruba před měsícem, je ale patrná minimálně jedna výrazná změna, říčka Kopřivnička již je zatrubněná a pod zeminou.Postup prací a jejich tempo už se několikrát stalo předmětem kritiky obyvatel na sociálních sítích.

„Každý den chodím kolem náměstí a opravdu nevidím buď nikoho na stavbě anebo jen tři lidi, kteří se starají o tu stavbu. Je to pomalé, moc pomalé,“ uvedl jeden z pisatelů. Podobně vyznívajících příspěvků je ale možno vidět na sociálních sítích v souvislostí s modernizací centra Kopřivnice více.

Podle plánů by v současné době měla končit první z pěti etap revitalizace, a to přeložka inženýrských sítí společnosti ČEZ, kolidujících s plánovanou stavbou a přeložka vodního toku Kopřivničky. Tisková mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková v době zahájení stavby uvedla, že tato etapa by měla trvat až osm měsíců. „Zhruba do letošního listopadu,“ upřesnila Lucie Macháčková.

Již koncem srpna ale práce na revitalizaci kopřivnického centra zpomalily. Zástupci města na facebookovém profilu města Kopřivnice uvedli jako příčinu administrativní nedostatky realizační firmy, která včas nedodává dílčí dokumentaci specifikující použité materiály a technologické postupy.

„Na tom však město trvá a požaduje špičkovou kvalitu odpovídající projektu. Vedení firmy byla zaslána výzva k dodání potřebných dokumentů a návrh na výměnu stavbyvedoucího,“ stojí ve sdělení, na které opět negativně reagovalo několik pisatelů.

Podle plánů by práce měly po přeložení Kopřivničky pokračovat dvěma etapami v levé části centra podél obchodních domů, včetně území současné hlavní pěší zóny. Pak by měly přijít na řadu úpravy pravé části centra - prostranství podél objektu Tatrovanky. Poslední etapa by měla končit v polovině roku 2023.